Rennes : Szymanski va signer, l’Algérien Chiakha a trouvé mieux

La fin de mercato devrait être animée à Rennes, où plusieurs joueurs majeurs sont attaqués. Au niveau du recrutement, le club breton espère bien faire au moins deux joueurs.

Beaucoup de rumeurs mais peu de mouvements, le mercato du Stade Rennais va s’emballer dans les derniers jours du mois de janvier. Le club breton a enfin trouvé un accord définitif avec Fenerbahçe, et Sebastian Szymanski va rejoindre les Rouge et Noir. Le milieu offensif polonais est arrivé en Ille-et-Vilaine ce jeudi et passe sa visite médicale avant la signature de son contrat. Le joueur transféré pour 11 millions d’euros bonus compris selon les derniers éléments de la presse turque, pourrait être qualifié pour la rencontre face à Lorient du week-end prochain.

Mais le Stade Rennais travaille aussi sur d’autres pistes pour se renforcer, le dernier match face au Havre ayant bien montré les limites dans l’animation offensive. Le club breton faisait le forcing ces dernières heures pour faire venir Amin Chiakha. L’attaquant du FC Copenhague était suivi par le FC Séville et Rennes. Mais la presse norvégienne l’annonce, l’Algérien va s’engager avec Rosenborg, pour un montant compris entre 5 et 7 millions d’euros. Une solution en moins pour la formation d’Habib Beye, qui sait qu’elle a des chances de perdre du monde cet hiver, et s’active pour anticiper, notamment sur le plan offensif.

Il va pour le moment falloir se contenter de l’arrivée de Sebastian Szymanski, qui possède une belle expérience européenne mais risque de souffrir aussi face à l’engagement physique en Ligue 1

Rennes reçoit Lorient ce samedi au Roazhon Park, avec l’ambition de ne pas perdre le fil avec les places européennes. Actuellement 6e, l’équipe bretonne est à deux points de l’OL, le 4e du championnat.