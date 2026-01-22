Rennes : Szymanski va signer, l’Algérien Chiakha a trouvé mieux

Donc l'OL n'est plus surveillé par la DNCG et n'a plus de dette ?
Il y aura quand bien une chaine étrangère qui passera le match
ben alors je t'ai donner des club on t'entend plu?
30 millions oui lol c'est pas la meme chose
tout le monde sera en vente. si un club vient mettre 30M il partira
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Prêté en août à @VascodaGama, Andrés Gómez est définitivement transféré dans le club carioca. Rouge et Noir pendant une saison, Andrés aura évolué à 19 reprises sous la bannière bretonne, inscrivant 3 buts. Bonne route Andrés ! 🇧🇷