Rennes négocie avec un joueur du Real Madrid

Auteur d'une première saison complètement ratée au Real Madrid, Franco Mastantuono ne fait pas partie des plans de José Mourinho pour le prochain exercice. Le Stade Rennais figure parmi les clubs intéressés par le gaucher argentin.

Il y a tout juste un an, le Real Madrid annonçait l'arrivée de Franco Mastantuono (2007), alors considéré comme prodige aux airs de Lionel Messi, contre la modique somme de 45 millions d'euros. Mais la marche était probablement un peu trop haute pour lui, puisqu'il n'a pas su répondre aux attentes. Malgré un temps de jeu moyen de 42 minutes par match en 35 apparitions, le gaucher n'a inscrit que 3 petits buts et n'a délivré qu'une passe décisive.

Un bilan famélique pour celui qui ne fait, aujourd'hui, pas partie des plans de José Mourinho, son troisième entraineur en un an. Placé sur le marché, Franco Mastantuono fait rêver beaucoup de monde, dont le Stade Rennais

Rennes cité parmi les prétendants

Un temps évoqué du côté de l'Olympique Lyonnais, qui voulait réaliser une opération similaire à celle d'Endrick, Franco Mastantuono est à nouveau cité en Ligue 1, mais cette fois du côté de Rennes. En effet, SPORT indique que les Bretons font bien partie des clubs intéressés à l'idée de relancer le prodige argentin la saison prochaine. Ce dernier refuse catégoriquement un transfert définitif du Real Madrid et cherche donc, dans le pire des cas, un prêt d'un an pour s'aguerrir.

Le Stade Rennais part toutefois avec un désavantage majeur : il ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine, un critère majeur pour lui afin de lui redonner de la visibilité aux yeux de la sélection argentine. Malgré sa présence pour la prochaine édition de l'Europa League, le club breton a moins d'arguments que des cadors européens comme le Sporting CP, la Juventus, l'Inter Milan ou Villarreal qui, eux, participeront à la plus prestigieuse des compétitions européennes l'an prochain.