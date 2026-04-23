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Rennes répond à François Pinault

Rennes23 avr. , 12:40
parGuillaume Conte
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François Pinault a lancé l'idée de faire un nouveau stade neuf et de grande capacité pour le Stade Rennais. La Mairie de Rennes envoie une réponse claire.
Solide propriétaire du Stade Rennais, François Pinault essaye toujours de trouver la bonne formule pour faire du club breton un candidat régulier à la Coupe d’Europe. Après des années plus compliquées dans la foulée du départ de Florian Maurice, l’homme d’affaire a effectué de nombreux changements à la tête du club. Derrière cette volonté de continuer à investir sans faire n’importe quoi, se cache un voeu qui a beaucoup surpris ces derniers mois à Rennes : le projet de construire un nouveau stade, plus grand et plus moderne que le Roazhon Park, ancien Stade de la Route de Lorient.

Le nouveau stade, un projet repoussé ?

L’idée ne plait pas beaucoup à la ville de Rennes, qui hériterait d’un stade de 30.000 places qui deviendrait dès lors inutile. Pendant la campagne municipale, cette question a été abordée et Nathalie Appéré, élue maire de Rennes, a fait savoir qu’il était possible de faire un effort pour agrandir le Roazhon Park, mais pas pour soutenir un déménagement spectaculaire.
Une volonté précisée et réitérée ce jeudi par l’adjoint aux sports, le communiste Yannick Nadesan, pour qui la ligne de la ville d’Ille-et-Vilaine n’a pas changé malgré le grand projet de François Pinault. « La campagne électorale acte une orientation claire, d’accompagnement de l’extension en lien avec les désirs du club, le jour où il les exprimera. Il faut être dans l’affirmatif sur l’accompagnement de l’extension du Roazhon Park quand le club exprimera son souhait de pouvoir le faire », a livré dans Ouest-France l’élu de gauche, qui sait bien que la dernière tendance n’est pas à faire des folies. A Rennes comme ailleurs.
D’ailleurs, devant les débats suscités par la possible création d’un nouveau stade, le Stade Rennais avait botté en touche récemment, expliquant que ce « n’était pas la priorité » et que l’économie du football avait beaucoup changé. Avec l’effondrement des droits TV, la priorité est en effet désormais de perdre le moins d’argent possible. Et cela pourrait diriger tout le monde à Rennes vers un agrandissement du Roazhon Park, plutôt qu’un déménagement qui serait retentissant.
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La vente de l’OL rend jaloux à l’OM

1,2 miliard c'est juste de l ironie c est pour faire fuir les acheteurs puisque mc court est pas vendeur

La vente de l’OL rend jaloux à l’OM

N'importe quoi ! ^^

La vente de l’OL rend jaloux à l’OM

Bah non il sera racheter 200M ^^ C est comme Mc Court qui croit que l OM vaut 1.2Milliard alors qui vaut 594M lol

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Le stade est pas rentable jamais plein trop loin de Lyon

CdF : Nice réussit l'exploit à Strasbourg !

Dit celui qui les a déjà dans le c.. ! ^^

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3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
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523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
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Paris
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11
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3730107134142-1
12
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3729107123844-6
13
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343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
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