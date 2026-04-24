Rennes récupère 20 ME avec un joueur oublié

Au coeur d'une saison galère lors de son prêt à Leicester, le Gallois Jordan James s'est distingué positivement. Le Stade Rennais mise sur une très grosse vente cet été.

Ancien grand espoir de Birmingham, Jordan James n’a pas marqué les esprits lors de son passage à Rennes . Le milieu de terrain, très combatif mais souvent brouillon, a connu le club breton quand il était en grande difficulté au classement. Un an après son arrivée pour 5 millions d’euros, il est reparti en prêt à Leicester, en deuxième division anglaise. Sur un plan collectif, la saison tourne au fiasco pour les Foxes qui, 10 ans après leur titre en Premier League , sont relégués en Division One, la troisième division anglaise. Son option d’achat à 8 millions d’euros ne sera bien évidemment pas levée par Leicester.

Jordan James sort d'une très grosse saison

Mais dans cette saison compliquée, il a été l’un de rares à répondre aux attentes, avec 32 matchs disputés dont une série de 22 titularisations consécutives à l’automne. En plus de cela, son efficacité avec 11 buts marqués et 4 passes décisives a marqué les esprits. Sa régularité et ses progrès, alors qu’il n’a que 21 ans, ont fait grimper sa valeur marchande. Désormais, elle approche les 15 millions d’euros. Et pour Ouest-France, il ne fait aucun doute que l’international gallois va très rapidement en Angleterre dans la foulée de son retour de prêt.

Ses bonnes prestations ont été remarquées, et des clubs de Premier League et de Championship (D2 anglaise) ont commencé à le ranger dans les cibles potentielles. Et du côté de Rennes, on espère même voir les prix monter jusqu’à 20 millions d’euros pour un joueur qui a épaté beaucoup de monde cette saison, affirme la presse anglaise. Le voir rester au Roazhon Park n’est à priori pas une option, et donc la course sera ouverte pour son transfert cet été. Pour le moment, seul un club est venu aux renseignements : l’AS Roma, qui apprécie le profil de Jordan James. Mais ce dernier, après son expérience ratée en France, privilégie un retour en Angleterre, et si possible en Premier League.