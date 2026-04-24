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Rennes récupère 20 ME avec un joueur oublié

Rennes24 avr. , 18:00
parGuillaume Conte
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Au coeur d'une saison galère lors de son prêt à Leicester, le Gallois Jordan James s'est distingué positivement. Le Stade Rennais mise sur une très grosse vente cet été.
Ancien grand espoir de Birmingham, Jordan James n’a pas marqué les esprits lors de son passage à Rennes. Le milieu de terrain, très combatif mais souvent brouillon, a connu le club breton quand il était en grande difficulté au classement. Un an après son arrivée pour 5 millions d’euros, il est reparti en prêt à Leicester, en deuxième division anglaise. Sur un plan collectif, la saison tourne au fiasco pour les Foxes qui, 10 ans après leur titre en Premier League, sont relégués en Division One, la troisième division anglaise. Son option d’achat à 8 millions d’euros ne sera bien évidemment pas levée par Leicester.

Jordan James sort d'une très grosse saison

Mais dans cette saison compliquée, il a été l’un de rares à répondre aux attentes, avec 32 matchs disputés dont une série de 22 titularisations consécutives à l’automne. En plus de cela, son efficacité avec 11 buts marqués et 4 passes décisives a marqué les esprits. Sa régularité et ses progrès, alors qu’il n’a que 21 ans, ont fait grimper sa valeur marchande. Désormais, elle approche les 15 millions d’euros. Et pour Ouest-France, il ne fait aucun doute que l’international gallois va très rapidement en Angleterre dans la foulée de son retour de prêt.
Ses bonnes prestations ont été remarquées, et des clubs de Premier League et de Championship (D2 anglaise) ont commencé à le ranger dans les cibles potentielles. Et du côté de Rennes, on espère même voir les prix monter jusqu’à 20 millions d’euros pour un joueur qui a épaté beaucoup de monde cette saison, affirme la presse anglaise. Le voir rester au Roazhon Park n’est à priori pas une option, et donc la course sera ouverte pour son transfert cet été. Pour le moment, seul un club est venu aux renseignements : l’AS Roma, qui apprécie le profil de Jordan James. Mais ce dernier, après son expérience ratée en France, privilégie un retour en Angleterre, et si possible en Premier League.
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Encore un coup bas de la LFP, Lens est dégoûté

"Tous les avantages" Vision hémiplégique. Lens n'a eu à jouer 2 matches en 3 jours qu'à 2 reprises cette saison (et 2 fois en 4 jours), en lien avec son parcours en Coupe de France. Paris, une vingtaine de fois, mais tu escamotes complètement celà parce que tu ne regardes que les budgets. La LFP n'a pas à adopter une vision comme la tienne. Son rôle est de maintenir un maximum d'équité entre les clubs, riches ou pas. Et dans cette optique, forcer Lens à un 5ieme enchainement de matches cette saison, tandis que son concurrent pour le titre l'a fait à 26 reprises, ça ne devrait même pas susciter de commentaires.

OM : Habib Beye en grand danger dimanche soir

L'OM a fait un départ assez correct. C'est plutôt qu'ils n'ont pas tenu sur la durée. Comme toujours depuis plusieurs saisons maintenant.

OM : Habib Beye en grand danger dimanche soir

Effectivement, j'escamote complètement la question de la compétence de Habib Beye comme entraineur. S'il reproduit les mêmes erreurs qu'à Rennes, où il a clairement été un boulet pour le club, alors il sera un nouveau problème pour vous. En fait, je pense que malgré votre calendrier favorable, vos joueurs sont trop usés mentalement pour acrocher la LdC, quelque soit la valeur de Beye comme entraineur. En tant que supporteur de l'OM, tu n'as sûrement pas la même approche, tu dois encore y croire...et c'est pas forcément moi qui aurais raison au final.

Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

Le salaire de Mastantuono est de 7,29 M€ brut par an selon Capology. Le salaire d'Endrick est de 2,08 M€ brut par an selon Capology, 2,52 M€ selon Footmercato et un peu plus de 4 M€ selon Sergio.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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