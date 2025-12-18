ICONSPORT_275725_0246
Alec Georgen

L'OL appelle un ancien du PSG !

OL18 déc. , 19:00
parQuentin Mallet
0
Devant l'incertitude qui plane autour d'Ainsley Maitland-Niles et le recrutement complètement raté de Hans Hateboer, l'Olympique Lyonnais envisage de passer à l'action pour recruter Alec Georgen, latéral droit formé au PSG.
L'Olympique Lyonnais a récemment pu pousser un ouf de soulagement, alors que la DNCG a décidé d'alléger les mesures qui touchaient le club rhodanien depuis l'été dernier. Désormais, la direction lyonnaise n'est plus limitée dans les investissements liés aux recrutements de joueurs. Cela ne veut pas pour autant dire que Matthieu Louis-Jean pourra se faire plaisir comme un club richissime l'hiver prochain. De toute évidence, la cellule de recrutement va continuer à chercher des opportunités de marché sous la forme de transferts à moindre coût ou de prêts. Face à certaines incertitudes en défense, notamment sur la situation d'Ainsley Maitland-Niles, et au niveau très discutable de Hans Hateboer, la direction sportive lyonnaise envisage de s'offrir Alec Georgen, qui rayonne avec l'USL Dunkerque.
A. Georgen

A. Georgen

FranceFrance Âge 27 Défenseur

Ligue 2

Matchs15
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Alec Georgen inspire l'OL

Si l'on en croit les informations de Foot Mercato, l'Olympique Lyonnais apprécie tout particulièrement le profil d'Alec Georgen. Le latéral droit formé au Paris Saint-Germain est en pleine bourre avec Dunkerque en Ligue 2 et est un artisan majeur de la sixième place actuelle de son club (3 points d'écart avec le deuxième). Evalué à seulement 1 million d'euros par Transfermarkt, il est un titulaire indiscutable chez le club nordiste et représente une belle opportunité à saisir en janvier. Au total, il comptabilise 132 matchs de Ligue 2 et de National 1 et connait bien le football français.
A 27 ans, il pourrait enfin prendre son envol en Ligue 1 sur le tard. Pour l'heure, aucune offre ferme n'est encore parvenue dans le bureau de Demba Ba, mais des discussions ont bel et bien eu lieu avec le directeur sportif de l'USLD. La data va même jusqu'à considérer Alec Georgen comme une référence à son poste, bien qu'il n'ait offert qu'une seule passe décisive cette saison. En fin de contrat à l'issue de l'exercice en cours, le natif de Clamart va donc devoir faire un choix : pousser pour partir dès cet hiver, ou espérer que l'OL reviendra à la charge l'été prochain une fois libéré de ses obligations.
0
Derniers commentaires

Il a refusé le PSG, maintenant il pleure

il est bidon ce joueur en plus, on va pas le pleurer...

Il a refusé le PSG, maintenant il pleure

Package avec Endrick 😅

Le PSG lâche une offre en or, Francfort vient tout gâcher

IL est encore en apprantissage, il va falloir qu'il remette les pieds sur terre sinon il partira rapidement.il n'imposera pas ses conditions au PSG

Encore un blessé pour le PSG !

C'est vrai qu'ils jouaient dur

Rodrygo au PSG, le Real fixe un prix canon

On attend encore et ils vont nous donner de l'argent pour le prendre

