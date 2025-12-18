L'OL appelle un ancien du PSG !

Devant l'incertitude qui plane autour d'Ainsley Maitland-Niles et le recrutement complètement raté de Hans Hateboer, l'Olympique Lyonnais envisage de passer à l'action pour recruter Alec Georgen, latéral droit formé au PSG.

L'Olympique Lyonnais a récemment pu pousser un ouf de soulagement, alors que la DNCG a décidé d'alléger les mesures qui touchaient le club rhodanien depuis l'été dernier. Désormais, la direction lyonnaise n'est plus limitée dans les investissements liés aux recrutements de joueurs. Cela ne veut pas pour autant dire que Matthieu Louis-Jean pourra se faire plaisir comme un club richissime l'hiver prochain. De toute évidence, la cellule de recrutement va continuer à chercher des opportunités de marché sous la forme de transferts à moindre coût ou de prêts. Face à certaines incertitudes en défense, notamment sur la situation d'Ainsley Maitland-Niles, et au niveau très discutable de Hans Hateboer, la direction sportive lyonnaise envisage de s'offrir Alec Georgen, qui rayonne avec l'USL Dunkerque.

A. Georgen France • Âge 27 • Défenseur Ligue 2 Matchs 15 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Alec Georgen inspire l'OL

Si l'on en croit les informations de Foot Mercato , l' Olympique Lyonnais apprécie tout particulièrement le profil d'Alec Georgen. Le latéral droit formé au Paris Saint-Germain est en pleine bourre avec Dunkerque en Ligue 2 et est un artisan majeur de la sixième place actuelle de son club (3 points d'écart avec le deuxième). Evalué à seulement 1 million d'euros par Transfermarkt, il est un titulaire indiscutable chez le club nordiste et représente une belle opportunité à saisir en janvier. Au total, il comptabilise 132 matchs de Ligue 2 et de National 1 et connait bien le football français.

A 27 ans, il pourrait enfin prendre son envol en Ligue 1 sur le tard. Pour l'heure, aucune offre ferme n'est encore parvenue dans le bureau de Demba Ba, mais des discussions ont bel et bien eu lieu avec le directeur sportif de l'USLD. La data va même jusqu'à considérer Alec Georgen comme une référence à son poste, bien qu'il n'ait offert qu'une seule passe décisive cette saison. En fin de contrat à l'issue de l'exercice en cours, le natif de Clamart va donc devoir faire un choix : pousser pour partir dès cet hiver, ou espérer que l'OL reviendra à la charge l'été prochain une fois libéré de ses obligations.