Roazhon Park

Rennes : Pinault capitule, la rénovation du Roazhon Park annulée

Rennes15 oct. , 16:40
parQuentin Mallet
Après avoir annoncé un projet de construction d'un nouveau stade de 45 000 places à Rennes en 2024, François Pinault est finalement revenu sur sa position. Le propriétaire du Stade Rennais privilégie une modernisation du Roazhon Park, mais le projet bat de l'aile.
Il y a plus d'un an, François Pinault, le propriétaire du Stade Rennais, affichait ses larges ambitions en annonçant vouloir construire un nouveau stade pour son club. L'objectif était de créer une enceinte de 45 000 places, à partir d'un projet imaginé par Jean Nouvel, architecte de renom et ami de la famille Pinault. Toutefois, ce projet a rapidement pris du plomb dans l'aile à cause de nombreux obstacles infranchissables propres au lieu choisi pour la construction. Pollution des sols, accès au stade compliqué et opposition politique, autant de facteurs qui ont fait changer d'avis le milliardaire. Ce projet de construction d'un nouveau stade mis de côté, il ne restait que l'option d'agrandissement de celui déjà existant : le mythique Roazhon Park. Mais là encore, des obstacles majeurs subsistent, explique Team SRFC.

La famille Pinault face à un os

Dans l'optique de rénover le Roazhon Park pour en faire un stade plus important qu'actuellement, la famille Pinault cultive une réflexion autour d'un agrandissement pour permettre à l'illustre enceinte rennaise d'accueillir plus de spectateurs. A ce jour, ce stade aux airs britanniques ne peut à peine recevoir plus de 30 000 personnes. Un total relativement bas pour un club de ce standing mais qui permet pour l'instant de le remplir assez facilement. L'objectif est d'apporter 10 000 nouvelles places assises au stade, avec un rehaussement particulier de la tribune Vilaine.
Mais comme pour le projet de construction, la famille Pinault ne peut pas agir aussi facilement qu'elle le voudrait. Premièrement, le côté sportif : les résultats mitigés du club depuis deux ans au moins remettent en question la pertinence de tels travaux. La peur de faire trop grand, comme à Lyon, Bordeaux ou Nice, est très prégnante. Enfin, le volet financier est tout aussi important. Car si pour le nouveau stade, la famille Pinault aurait pu le financer à 100%, dans le cadre d'une rénovation, il faut obligatoirement que la mairie mette aussi la main à la poche puisque le stade appartient à la ville. Un naming est une solution qui ne plairait pas du tout aux supporters, réticents à l'idée de voir leur enceinte changer de nom.
Derniers commentaires

Canal+ lâche le PSG et mise tout sur l'OM

canal plus ne croit pas plus en l'om que dans le psg,sauf pour les audiences, calcul economique simple... rien a voir avec un choix du coeur ,surtout de la part de l'ancien proprio du psg.

Rennes : Pinault capitule, la rénovation du Roazhon Park annulée

à condition que la ville veuille bien le vendre...

Rennes : Pinault capitule, la rénovation du Roazhon Park annulée

Qu'il rachète le stade alors

OL-PSG : Le prix des places fait scandale

Le foot populaire qu'ils disaient dn province face aux prix pratiqués au Parc....pour finalement s'aligner avec hypocrisie

Canal+ lâche le PSG et mise tout sur l'OM

Rien de nouveau C+ a toujours été pro OM. Cela dit c'est un peu étonnant sachant que l'adversité est assez faible contrairement à Paris qui ira défier Leverkusen.

Loading