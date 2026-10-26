Le PSG rêve d’un crack de Rennes à 10 ME

Le PSG s’intéresse au recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel. Le club de la capitale pourrait bien trouver son bonheur du côté du Stade Rennais.

Le Paris Saint-Germain pourrait décider de se renforcer au poste de latéral gauche lors des prochains mercatos. Luis Enrique a fait venir Lucas Digne l’été dernier, mais l'ancien d'Everton peine à convaincre en interne. L'entraineur espagnol du club parisien voudrait déjà une nouvelle arrivée. Le PSG doit notamment s’assurer de disposer de remplaçants de qualité pour préparer l’avenir. En Ligue 1 , les talents ne manquent pas, notamment du côté du Stade Rennais. Le jeune Mahamadou Nagida est ainsi apprécié par la direction parisienne, qui réfléchit à passer à l’action pour recruter le joueur de 21 ans.

Nagida, une nouvelle pépite du PSG ?

Selon les informations d’Ekrem Konur, le latéral gauche figure en effet dans les petits papiers des champions d’Europe. L’international camerounais de 21 ans se distingue sous les couleurs du Stade Rennais. Les Bretons ne sont toutefois pas vendeurs pour le moment, sauf en cas d’offre satisfaisante. Encore sous contrat avec le club breton jusqu’en juin 2029, Mahamadou Nagida est actuellement estimé à environ 10 millions d’euros. Un montant sans doute sous-estimé qui va encore grimper si ses prestations continuent de convaincre les observateurs et le monde du football.

Outre le PSG, le FC Porto, l’Inter Milan et la Juventus sont également intéressés par Nagida. Le club de la capitale devra donc se montrer réactif s’il souhaite avoir une chance dans ce dossier. À noter que le Stade Rennais fermera la porte à un départ du natif de Douala dès cet hiver. Il faudra donc probablement attendre l’été prochain pour espérer recruter Mahamadou Nagida. Mais nul doute que tous ces grands clubs intéressés par son profil sauront faire plaisir à un joueur qui veut rêver en grand pour la suite de sa carrière au plus haut niveau.