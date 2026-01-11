Rennes met 11 ME pour un énorme renfort

Le Stade Rennais est l'une des équipes à suivre cet hiver sur le marché des transferts. Le club breton nourrit de grandes ambitions et vise notamment le recrutement d’un international polonais.

Le Stade Rennais se porte beaucoup mieux depuis quelques semaines en Ligue 1, suffisamment pour envisager une qualification en Ligue des champions à l’issue de la saison. Pour maximiser leurs chances, les dirigeants bretons comptent se montrer actifs sur le marché des transferts cet hiver, avec pour objectif principal de renforcer le milieu de terrain. Selon plusieurs sources, le club a accéléré les négociations pour s’attacher les services d’un international polonais évoluant actuellement au Fenerbahçe SK. Ce renfort, s’il venait à se concrétiser, pourrait permettre à Rennes d’ajouter de la créativité et de l’expérience à son entrejeu.

Le Stade Rennais proche de frapper fort au mercato

Selon des informations relayées par Fanatik, les Bretons ont récemment formulé une offre de 11 millions d’euros, plus bonus, pour s’attacher les services de Sebastian Szymanski. Cette proposition pourrait bien faire mouche, la direction de Fenerbahçe espérant récupérer environ 10 millions d’euros pour la vente de son joueur. À noter que dans ce dossier, le PSV avait également soumis une offre de 9 millions d’euros, jugée insuffisante pour conclure un accord.

L’arrivée d’un joueur expérimenté comme Sebastian Szymanski représenterait une véritable plus-value pour la formation d’Habib Beye. Le milieu polonais de 26 ans est ouvert à une nouvelle aventure, alors que son club actuel ne compte plus sur lui. Son objectif est également de retrouver du rythme afin d’aider la Pologne à se qualifier pour la Coupe du monde 2026.

Le Stade Rennais affiche de belles ambitions sur le marché des transferts cet hiver, disposant de moyens conséquents qui lui permettent souvent de tirer son épingle du jeu dans des dossiers très disputés. L’arrivée de Szymanski donnerait encore un peu plus de crédibilité à ses ambitions européennes pour la suite de la saison.