Chantilly-Rennes, le match très spécial d’Habib Beye

Rennes sera dans la peau du favori ce dimanche en Coupe de France face à Chantilly. Habib Beye aura toutefois le grand plaisir de retrouver un admirateur de longue date sur le banc de touche adverse.

Pour le moment, les gros bras ne sont pas tombés dans le piège de la Coupe de France , et ils poursuivent tous leur parcours vers les 1/8e de finale. Le Stade Rennais ne voudra pas casser cette bonne dynamique lors de son déplacement à Beauvais, pour y affronter Chantilly. La formation de National 2 jouera crânement sa chance dans le froid de l’Oise, pour cette rencontre qui aura une saveur particulière pour Habib Beye.

Yacoub Yassine observe de près Habib Beye

En effet, l’entraineur des « Rouge et Noir » croisera la route de Yacoub Yassine (en photo), entraineur en poste à Chantilly depuis 2017. Il s’agit d’un technicien que Habib Beye connait bien et apprécie beaucoup, pour l’avoir croisé à de nombreuses reprises. Et notamment il y a deux ans, quand l’ancien consultant de Canal+ avec accepté que Yassine suive les entrainements du Red Star pour mieux comprendre les différents aspects du travail du Franco-Sénégalais. Un vrai admirateur, qui ne s’en cache pas.

« Je suis passionné par l’entraînement, l’aspect technique, tactique et athlétique. On avait évoqué un peu nos méthodes, nos expériences. Ça avait donné une discussion entre deux passionnés. Il avait eu la gentillesse de m’inviter une deuxième fois, je n’avais pu y retourner à cause de mon planning », a livré l’entraineur de Chantilly, ravi de voir que Habib Beye a conservé son poste à Rennes alors qu’il était menacé au coeur de l’automne.

« Quand j’ai vu qu’il a failli être licencié, j’ai regardé le classement de Ligue 1. J’ai vu que Rennes était 9e ou 10e mais avec seulement deux défaites. Je ne suis pas surpris de voir qu’il a redressé la barre parce que lorsque l’on avait échangé, j’avais constaté qu’il avait une grande maîtrise sur beaucoup de domaines, alors que beaucoup d’entraîneurs ont toute une armée d’assistants », confie le coach de l’USC dans des propos retranscrits par Ouest-France. Une belle complicité même si les deux hommes seront adversaires le temps d’un match, ce dimanche après-midi à Beauvais.