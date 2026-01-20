Rennes : Jacquet à Chelsea, Pierre Ménès est écoeuré

La fin du mercato promet d’être haletante mais aussi stressante au Stade Rennais, où deux joueurs formés au club sont courtisés. Kader Meïté mais surtout Jérémy Jacquet, qui fait l’objet d’une grosse offensive de Chelsea.

Sixième de Ligue 1 , le Stade Rennais s’est idéalement repositionné dans la course à la Ligue des Champions après un début de saison raté. Habib Beye a effectué des choix forts pour remettre son équipe à l’endroit. L’entraîneur breton s’est notamment appuyé sur des joueurs formés au club, à l’instar de Kader Meïté et de Jérémy Jacquet. L’attaquant de 18 ans et le solide défenseur de 20 ans sont néanmoins très courtisés et un doute existe quant à leur avenir. Un constat surtout valable pour Jérémy Jacquet, lequel fait l’objet d’une offensive de Chelsea.

Les Blues sont convaincus par le potentiel de l’international espoirs français et ont déjà trouvé un accord verbal avec le joueur. Il faut maintenant convaincre Rennes, qui exige plus de 60 millions d’euros pour laisser partir le taulier de sa défense. Un potentiel transfert que Pierre Ménès ne comprend pas comme il l’a fait savoir dans sa dernière vidéo sur YouTube.

« Il ne tient qu’à la famille Pinault de faire que ce club devienne une vraie place très forte du football français et pas un club qui peut se qualifier en coupe d’Europe uniquement si tout va dans le bon sens. C’est un club qui vend très bien depuis pas mal de saisons. Désiré Doué, Martin Terrier, Enzo Le Fée… Tu vends très bien mais du coup tu perds tes forces vives. Jacquet et Meïté sont des joueurs formés au Stade Rennais et je trouverais dommage que le club les laisse partir surtout en cours de saison » a d'abord lancé Pierre Ménès avant de poursuivre.

« Après, que Chelsea se sente obligé de mettre 60 patates pour Jacquet, moi ça m’assois un peu. Surtout quand tu sais que tu as Mamadou Sarr qui arrive dans quatre mois. J’ai un peu de mal à comprendre » a analysé l’ex-journaliste de Canal+, grand fan de Mamadou Sarr, prêté par Chelsea à Strasbourg, et qui ne voit pas pourquoi le club londonien irait chercher Jérémy Jacquet dans ce secteur de jeu. Liam Rosenior a peut-être dans l’idée d’associer les deux défenseurs français la saison prochaine à Stamford Bridge.

Quoi qu’il en soit, la famille Pinault va maintenant devoir trancher un dossier brûlant alors que de son côté, Habib Beye s’est publiquement exprimé sur ce possible transfert, expliquant que Rennes allait devoir revoir ses ambitions à la baisse en cas de départ de Jérémy Jacquet en janvier.