L1 : L'OM insulté, la LFP convoque le PSG

Encore un entraîneur caractériel. Si c'est lui, la fin sera la même. L'OM a besoin de calme, de stabilité. Pas de rajouter de l'huile sur le feu. 14 ans sans rien gagner, mais toujours les mêmes erreurs en boucle.
Laisse tomber en L1 il jouerait 10% des matches
Mais non, il a eu plus de temps, plus d'image et d'échanges et revient dessus. C'est une preuve d'intelligence... A croire que tu te trompes jamais...
Ça serait le meilleur coup
Pourquoi? Il a revu les images et s'est ravisé. C'est grâce aussi a ça qu'endrick n'est pas plus sanctionné... Tu crois qu'on ne peut pas changer d'avis ? Je comprends pas ta logique
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
"Les Marseillais, c'est des livreurs (DPD)" Le Collectif Ultras Paris a au moins le sens de l'imagination pour contourner le règlement des tribunes imposé par la LFP. - @footmercato