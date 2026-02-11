ICONSPORT_255064_0501

L1 : L'OM insulté, la LFP convoque le PSG

11 févr. , 22:18
par Corentin Facy
0
Le PSG a appris ce mercredi soir qu’il était convoqué le 18 février prochain par la commission de discipline de la LFP à la suite des chants et des banderoles de ses supporters à l’encontre de ceux de l’OM dimanche lors du Classique.
« Comportement des supporters du Paris Saint-Germain : usage d’engins pyrotechniques, expressions orales et banderoles. Convocation du Paris Saint-Germain pour la séance du mercredi 18 février 2026 » peut-on simplement lire sur le communiqué officiel de la commission de discipline de la LFP. Cette convocation fait suite aux chants insultants à l’encontre des supporters de l’OM entendus au Parc des Princes dimanche lors du Classique. De même, la banderole « Les Marseillais c’est des livreurs » avec le logo de l’entreprise DPD a énormément fait réagir et pourrait faire du tord au club de la capitale avec une probable sanction financière, voire une fermeture partielle de tribune.
0
