OM : Walid Regragui, Igor Tudor, le dossier de l'entraîneur s'enflamme

Le dossier du futur entraîneur de l’OM continue d’agiter l’actualité et deux nouveaux noms sont évoqués, ceux de Walid Regragui et d’Igor Tudor. Des pistes qui ont des partisans en interne.

24 heures après l’annonce du départ de Roberto De Zerbi , l’Olympique de Marseille continue de creuser de nombreuses pistes pour la succession de l’entraîneur italien. Le club phocéen ne souhaite pas se précipiter dans ce choix crucial qui va dicter la fin de sa saison avec un double objectif de taille : ramener l’OM sur le podium et remporter la Coupe de France. Comme indiqué par ailleurs, Habib Beye est la cible n°1 des Marseillais pour le poste d’entraîneur. Mais l’ancien du Stade Rennais n’est pas le seul dossier étudié par Pablo Longoria et Medhi Benatia.

RMC confirme par exemple que Eric Chelle, actuel sélectionneur du Nigeria, a été proposé au club. Mais le demi-finaliste de la CAN 2025 n’est pas la priorité du club à l’heure actuelle. De même, Sergio Conceiçao est apprécié mais cette piste a peu de chances de se concrétiser pour une raison simple : l’OM ne souhaite pas lever sa clause libératoire fixée à 4,5 millions d’euros par Al-Ittihad. Deux autres dossiers, non-évoqués jusqu’à présent, ont par ailleurs été étudiés par l’état-major phocéen selon la radio. Tout d’abord, celui menant à Walid Regragui.

Le nom de Tudor évoqué en interne

Le sélectionneur du Maroc a oralement proposé à sa fédération de démissionner après l’échec en finale de la CAN au mois de janvier. Une démission refusée mais l’avenir de Walid Regragui est encore flou et un départ est toujours possible. Une aubaine pour l’Olympique de Marseille et pour son compatriote Medhi Benatia ? Cette piste « dispose de partisans en interne » mais pour l’heure, il n’existe aucune discussion concrète entre Walid Regragui et l’OM pour une arrivée à court terme. De la même façon, le nom d’Igor Tudor est revenu sur la table ces dernières heures.

Beye reste l'immense favori

L’entraîneur croate est libre depuis son départ de la Juventus Turin et a laissé un bon souvenir à Marseille, où Pablo Longoria l’avait fait venir. Cette piste plaît aussi à un certain nombre de décideurs au sein du club olympien. Tudor ne fait néanmoins pas partie non plus des favoris pour le poste, un retour étant toujours jugé hypothétique par nos confrères à ce stade. Habib Beye est donc toujours le mieux placé. L’ancien Rennais est en pole position, mais il doit encore régler des conditions financières pour acter son départ du club breton. En attendant, c’est avec Pancho Abardonado et Romain Ferrier aux commandes de l’équipe première que Marseille devrait affronter Strasbourg samedi à 17 heures au Vélodrome.