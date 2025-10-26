Rennes : Habib Beye viré, verdict ce dimanche à 19 heures

Avec une seule victoire en championnat lors des sept derniers matchs, Habib Beye est sur un siège éjectable à Rennes. Son avenir a de grandes chances de dépendre du résultat de son équipe face à Nice ce dimanche.

Le Stade Rennais était plein de promesses cette saison avec Habib Beye à sa tête et un mercato plutôt ambitieux cet été (Lepaul, Embolo, Rongier, Merlin). Le premier match de la saison, remporté à domicile face à l’Olympique de Marseille, n’a malheureusement pour le club breton pas été suivi d’autres résultats positifs. Hormis une victoire contre Lyon lors de la 4e journée, les coéquipiers de Brice Samba n’ont gagné aucun autre match. Pire, ils restent sur une série de quatre matchs nuls consécutifs, à chaque fois avec des scénarios très frustrants contre Nantes, Lens, Le Havre et Auxerre.

La situation de l’entraîneur Habib Beye commence à devenir critique. Une tendance confirmée par le journal l’Equipe dans son édition du jour. Pour le quotidien national, un départ de l’ex-entraîneur du Red Star n’est pas à exclure en cas de contre-performance face à l’OGC Nice ce samedi à 17h15 au Roazhon Park. « Le duo Pouille-Beye traverse sa première période de turbulences. Beye avait encore du soutien après Auxerre. Mais un revers contre Nice pourrait rendre sa position intenable. Avec un nul, il serait sans doute en sursis et un succès ressemblerait à une nouvelle impulsion, ou un déclic » écrit notre confrère Johan Rigaud.

Beye renvoyé en cas de défaite contre Nice ?

Autant dire que, comme lors des derniers matchs, la pression sera totale pour Habib Beye. Un match pour lequel l’entraîneur rennais pourrait persister avec son nouveau système en 4-4-2 en alignant Lepaul et Embolo en pointe, soutenu par Blas, Rongier, Fofana et Camara. Un nouveau système que Habib Beye espère gagnant face à l’OGC Nice, peut-être un peu émoussé après son match sur la pelouse du Celta Vigo ce jeudi en Europa League. Les supporters rennais, qui commencent eux aussi à perdre patience, n’attendent en tout cas rien d’autre qu’une victoire de leur équipe contre le Gym ce dimanche. Une chose est en tout cas certaine, en cas de défaite sur les coups de 19 heures, l’avenir d’Habib Beye ne tiendrait plus qu’à un fil.