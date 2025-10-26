ICONSPORT_274264_0009

Rennes : Habib Beye viré, verdict ce dimanche à 19 heures

Rennes26 oct. , 10:00
parCorentin Facy
0
Avec une seule victoire en championnat lors des sept derniers matchs, Habib Beye est sur un siège éjectable à Rennes. Son avenir a de grandes chances de dépendre du résultat de son équipe face à Nice ce dimanche.
Le Stade Rennais était plein de promesses cette saison avec Habib Beye à sa tête et un mercato plutôt ambitieux cet été (Lepaul, Embolo, Rongier, Merlin). Le premier match de la saison, remporté à domicile face à l’Olympique de Marseille, n’a malheureusement pour le club breton pas été suivi d’autres résultats positifs. Hormis une victoire contre Lyon lors de la 4e journée, les coéquipiers de Brice Samba n’ont gagné aucun autre match. Pire, ils restent sur une série de quatre matchs nuls consécutifs, à chaque fois avec des scénarios très frustrants contre Nantes, Lens, Le Havre et Auxerre.
La situation de l’entraîneur Habib Beye commence à devenir critique. Une tendance confirmée par le journal l’Equipe dans son édition du jour. Pour le quotidien national, un départ de l’ex-entraîneur du Red Star n’est pas à exclure en cas de contre-performance face à l’OGC Nice ce samedi à 17h15 au Roazhon Park. « Le duo Pouille-Beye traverse sa première période de turbulences. Beye avait encore du soutien après Auxerre. Mais un revers contre Nice pourrait rendre sa position intenable. Avec un nul, il serait sans doute en sursis et un succès ressemblerait à une nouvelle impulsion, ou un déclic » écrit notre confrère Johan Rigaud.

Beye renvoyé en cas de défaite contre Nice ?

Autant dire que, comme lors des derniers matchs, la pression sera totale pour Habib Beye. Un match pour lequel l’entraîneur rennais pourrait persister avec son nouveau système en 4-4-2 en alignant Lepaul et Embolo en pointe, soutenu par Blas, Rongier, Fofana et Camara. Un nouveau système que Habib Beye espère gagnant face à l’OGC Nice, peut-être un peu émoussé après son match sur la pelouse du Celta Vigo ce jeudi en Europa League. Les supporters rennais, qui commencent eux aussi à perdre patience, n’attendent en tout cas rien d’autre qu’une victoire de leur équipe contre le Gym ce dimanche. Une chose est en tout cas certaine, en cas de défaite sur les coups de 19 heures, l’avenir d’Habib Beye ne tiendrait plus qu’à un fil.
0
Derniers commentaires

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

l'OL a déjà passé le test avec Lens , OM et Lille tests réussis il est est certain qui il aura un test raté un jour ne vous en faite pas

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

J'aime lire cela...

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

Ce sont qui eux ?? Ils n'ont jamais du jouer au foot au Haut niveau. Winamax recrute mm pas d'anciens footeux. Et rien que pour eux, j'espère que Lyon fera un bon match de merde et qui gagnera. Puisque la méthode "dominatrice", on se fait punir.

OL : Satriano, Pierre Ménès sent venir le gros flop

Euh il a pas joué 1 ans il vien d'arriver et franchement il est sud américain c'est un mec qui se donne sur le terrain c'est un style de Lisandro mais il doit progresser encore à la finition. Mais on peut pas lui reprocher son investissement sur le terrain !

OL : Textor était prêt à laisser le club couler

Non il gère plus du tout L'OL et c'est pas les journaliste qui l'on dit. ARES à demandé l'éviction de textor de L'OL et à donné les plein pouvoirs à Kang. D'ailleur pour info Kang et textor ne se parle plus du tout elle lui reproche sa gestion calamiteuse et surtout d'avoir fait des magouille qui aurai pu coûter cher à L'OL et surtout au féminine qui aurait pu mettre aussi les clés sous la porte !!! Enfin bref tu te trompe sur textor il fait plus rien pour Lyon il senfou complet Sa va pas durer de toute façon Ares va l' obligé à rembourser ou i' récupéreront la totalité des actif de Eagle.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
Monaco
17952218135
5
Strasbourg
16851217107
6
O. Lyonnais
1585031183
7
LOSC Lille
14842216106
8
Toulouse
13941415132
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

