Rennes : Habib Beye poussé à la démission

Rennes18 oct. , 18:00
parClaude Dautel
Dixième de Ligue 1 avant de recevoir Auxerre, dimanche au Roazhon Park (17h15 sur Ligue 1+), le Stade Rennais va tenter de s'imposer afin de calmer les rumeurs qui entourent Habib Beye. L'entraîneur du club breton est sous pression.
Depuis quelques semaines, on évoque des dissensions au sein du vestiaire rennais, et notamment des rapports de plus en plus tendus entre Habib Beye et certains de ses joueurs, dont des cadres. Avant la réception de l'AJ Auxerre, l'entraîneur du Stade Rennais a tenu à répondre à ces rumeurs, et il a tordu le cou à tout ce qu'il se dit sur ce sujet, précisant avoir parlé avec les joueurs concernés afin d'en avoir le coeur net. « J'ai discuté individuellement avec Brice (Samba) et Seko (Fofana) parce qu'avec ce qui avait été dit dans la presse, il était nécessaire qu'on se parle. Justement qu'eux voient que je n'ai pas changé mon état d'esprit vis-à-vis de ça et que ce qui est important, c'est le match d'Auxerre et qu'on soit dans l’unité. Il n'y a pas eu que Brice et Seko. A un moment donné on a parlé de Valentin (Rongier) ou de Djaoui Cissé… Je peux dire que certains ont pris l'initiative de m'en parler avant que je leur en parle », a confié un Habib Beye, qui a reçu le soutien de ses dirigeants cette semaine via une interview dans Ouest-France. Mais les propos de l'ancien consultant de Canal+ n'ont pas convaincu tout le monde.

Habib Beye se fait taper dessus, il se défend

Très clairement remonté contre Habib Beye, Mohamed Toubache-Ter a visiblement décidé de se faire l'entraîneur du Stade Rennais, étant à la base de ces révélations sur des soucis en interne. Alors, après l'intervention de Beye en conférence de presse, l'insider a tapé du poing sur la table et exigé que le technicien du club breton prenne ses responsabilités et parte immédiatement. « Si il a un minimum de décence, de respect: qu’il démissionne !!! », réclame Mohamed Toubache-Ter, qui ne supporte plus l'attitude d'Habib Beye, estimant même que ce dernier profite d'une certaine mansuétude de la part des médias compte tenu de son passage sur Canal+. Si le Stade Rennais s'impose contre Auxerre, Beye sera tranquille, mais si les Bretons s'inclinent à domicile, alors la tempête pourrait souffler à Rennes.
0
