Rennes : Beye règle ses comptes avec Fofana et Samba

Rennes17 oct. , 16:00
parCorentin Facy
De nombreuses choses ont été dites sur le Stade Rennais pendant la trêve internationale, y compris quant à une potentielle fissure dans le vestiaire entre Habib Beye et certains de ses cadres.
A l’arrêt complet en championnat, le Stade Rennais vient d’enchaîner quatre matchs nuls lors de ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Un bilan décevant pour Habib Beye, d’autant plus au vu des scénarios des matchs face au Havre, Lens ou encore Nantes et Angers. La trêve internationale a été pénible pour l’entraîneur rennais, qui en a vu de toutes les couleurs dans la presse à son sujet. Une fissure avec certains cadres de son vestiaire tels que Seko Fofana et Brice Samba a notamment été évoquée.
Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo avait été jusqu’à dire que les deux hommes avaient massacré Habib Beye auprès de leurs anciens partenaires du RC Lens après le match nul entre Rennes et les Sang et Or le 28 septembre dernier. De terribles rumeurs qui ont marqué l’ancien capitaine de l’OM comme il l’a reconnu ce vendredi à 48 heures de la réception de l’AJ Auxerre en Ligue 1. « Dire que ça ne me touche pas, ça serait mentir. Par contre, je garde mon énergie et ma stabilité. Surtout ce que je renvoie à mon groupe, c'est de rester hermétique à tout ça » a avoué Habib Beye devant les médias ce vendredi, avant de poursuivre.
J'ai discuté individuellement avec Brice (Samba) et Seko (Fofana) parce qu'avec ce qui avait été dit dans la presse il était nécessaire qu'on se parle
- Habib Beye, entraîneur du Stade Rennais
« J'ai discuté individuellement avec Brice (Samba) et Seko (Fofana) parce qu'avec ce qui avait été dit dans la presse il était nécessaire qu'on se parle. Justement qu'eux voient que je n'ai pas changé mon état d'esprit vis-à-vis de ça et que ce qui est important c'est le match d'Auxerre et qu'on soit dans l’unité. Il n'y a pas eu que Brice et Seko. A un moment donné on a parlé de Valentin (Rongier) ou de Djaoui Cissé… Je peux dire que certains ont pris l'initiative de m'en parler avant que je leur en parle. On doit être vrais et se parler les yeux dans les yeux pour voir où on veut aller en tant que groupe » a ajouté l'ex-entraîneur du Red Star. Habib Beye espère que la trêve aura été bénéfique pour lui et son groupe afin de renouer avec le succès. Chose qui paraît indispensable contre Auxerre ce dimanche, sous peine de voir un Habib Beye plus menacé que jamais au Stade Rennais.
