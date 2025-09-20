ICONSPORT_271259_0038
habib beye rennes

Rennes : Habib Beye pense que deux joueurs lui coûtent la victoire

Rennes20 sept. , 22:40
parClaude Dautel
Le Stade Rennais a concédé le nul (2-2) à la toute fin du temps additionnel à Nantes, alors que les Bretons menaient 0-2 à la pause. Habib Beye a une explication.
Rennes pensait avoir assuré sa victoire à la Beaujoire lorsque, à la 92e minute, Samba a repoussé le penalty d'Ablline. Mais quatre minutes plus tard, d'une reprise lumineuse, El Arabi foudroyait le gardien de Rennes et offrait un point au FC Nantes. Sur le banc rennais, c'était la consternation, Habib Beye étant bien conscient d'avoir laissé filer les trois points d'une victoire qui lui tendait pourtant les bras. Au moment d'analyser ce résultat mitigé, l'entraîneur français du Stade Rennais mettait cela sur le compte des deux sorties sur blessure sur Rongier et Seidu. Des changements qui ont probablement déstabilisé la formation bretonne.

Rennes a craqué à la fin

« Je pense qu’on a été déstabilisés par les blessures d’Alidou Seidu à la tête et de Valentin Rongier au mollet, qui ont été deux moteurs de notre équipe sur la première période. Valentin sur l’équilibre et Alidou sur la capacité à mixer nos sorties à trois et repasser à une défense à quatre, et surtout à contenir Abline les situations éventuelles de profondeur. On a eu moins de maîtrise. Eux ont mis plus d’intensité, plus de maîtrise aussi, et malheureusement, on n’est jamais vraiment revenu dans cette première période. Dans un stade comme celui-ci, avec les émotions liées au derby, on n’a pas été capable de maintenir notre avance. Il y a eu deux mi-temps, une pour le Stade Rennais puis une pour le FC Nantes. Le résultat, au vu du match, est logique », a reconnu Habib Beye.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1053115138
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
64202-178
10
Paris
64202-279
11
Nice
65203-369
12
Angers SCO
55122-134
13
Brest
45113-2911
14
Nantes
45113-235
15
Le Havre
34103-257
16
Auxerre
34103-336
17
Lorient
34103-7512
18
Metz
14013-538

