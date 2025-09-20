Rennes : Habib Beye pense que deux joueurs lui coûtent la victoire

Le Stade Rennais a concédé le nul (2-2) à la toute fin du temps additionnel à Nantes, alors que les Bretons menaient 0-2 à la pause. Habib Beye a une explication.

Rennes pensait avoir assuré sa victoire à la Beaujoire lorsque, à la 92e minute, Samba a repoussé le penalty d'Ablline. Mais quatre minutes plus tard, d'une reprise lumineuse, El Arabi foudroyait le gardien de Rennes et offrait un point au FC Nantes . Sur le banc rennais, c'était la consternation, Habib Beye étant bien conscient d'avoir laissé filer les trois points d'une victoire qui lui tendait pourtant les bras. Au moment d'analyser ce résultat mitigé, l'entraîneur français du Stade Rennais mettait cela sur le compte des deux sorties sur blessure sur Rongier et Seidu. Des changements qui ont probablement déstabilisé la formation bretonne.

Rennes a craqué à la fin

« Je pense qu’on a été déstabilisés par les blessures d’Alidou Seidu à la tête et de Valentin Rongier au mollet, qui ont été deux moteurs de notre équipe sur la première période. Valentin sur l’équilibre et Alidou sur la capacité à mixer nos sorties à trois et repasser à une défense à quatre, et surtout à contenir Abline les situations éventuelles de profondeur. On a eu moins de maîtrise. Eux ont mis plus d’intensité, plus de maîtrise aussi, et malheureusement, on n’est jamais vraiment revenu dans cette première période. Dans un stade comme celui-ci, avec les émotions liées au derby, on n’a pas été capable de maintenir notre avance. Il y a eu deux mi-temps, une pour le Stade Rennais puis une pour le FC Nantes. Le résultat, au vu du match, est logique », a reconnu Habib Beye.