Rennes laisse filer le derby à Nantes

Allez avoue le que tu as maudis le site 🤣
Festival de frappes loupées et buuuut absolument ridicule, quelle vitrine pour la FarmersLigue 😞🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦
Exactement , normalement un ailier doit etre decesif c est sont rôle
Alors toi, tu as compris le foot.
Les Pansbagnats c’est comme LaSM. La honte de la FarmersLigue … 😞🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
Loading
😬 Quand Ludovic Blas ouvre le score pour Rennes sur pénalty... et s'excuse auprès des supporters nantais !