Rennes laisse filer le derby à Nantes

5e journée de Ligue 1

Stade de la Beaujoire

Le FC Nantes et le Stade Rennais font match nul 2-2

Buts pour le FC Nantes : Mwanga (64e), El-Arabi (90e+6)

Buts pour le Stade Rennais : Blas (29e, sp), Lepaul (35e)

Rennes aura sans doute du mal à digérer cette contre-performance. Dans une ambiance électrique à Nantes, où les anciens Canaris Rongier et Merlin ont évidemment reçu un accueil hostile, les Rouge et Noir ont concédé un nul très frustrant (2-2). Un résultat difficile à prédire à la fin d’une première période quasiment à sens unique. Après le lob raté de Mohamed, Rennes finissait logiquement par concrétiser sa nette domination. La main de Tati sévèrement sanctionnée permettait à Blas (0-1, 29e) d’ouvrir le score sur penalty. Par respect, l’ancien Nantais ne fêtait pas son but. Mais le meneur de jeu ne se gênait pas pour lancer l’action du deuxième but rennais signé Lepaul (0-2, 35e).

Rennes décidait alors de gérer son avantage au retour des vestiaires. Mais la stratégie s’est avérée perdante. Malgré la réduction du score de Mwanga (1-2, 64e), les visiteurs ne réagissaient pas et restaient sous la menace. Leur gardien Samba pensait les sauver en détournant le penalty d’Abline à la 92e minute. Mais au bout de ce temps additionnel, El-Arabi (2-2, 90e+6) exécutait parfaitement sa reprise de volée et enflammait la Beaujoire ! Alors que Nantes fête ce nul comme une victoire, les Rennais ont de quoi s’en vouloir.