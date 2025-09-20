Blas

Rennes laisse filer le derby à Nantes

Ligue 120 sept. , 19:06
parEric Bethsy
5e journée de Ligue 1
Stade de la Beaujoire
Le FC Nantes et le Stade Rennais font match nul 2-2
Buts pour le FC Nantes : Mwanga (64e), El-Arabi (90e+6)
Buts pour le Stade Rennais : Blas (29e, sp), Lepaul (35e)
Rennes aura sans doute du mal à digérer cette contre-performance. Dans une ambiance électrique à Nantes, où les anciens Canaris Rongier et Merlin ont évidemment reçu un accueil hostile, les Rouge et Noir ont concédé un nul très frustrant (2-2). Un résultat difficile à prédire à la fin d’une première période quasiment à sens unique. Après le lob raté de Mohamed, Rennes finissait logiquement par concrétiser sa nette domination. La main de Tati sévèrement sanctionnée permettait à Blas (0-1, 29e) d’ouvrir le score sur penalty. Par respect, l’ancien Nantais ne fêtait pas son but. Mais le meneur de jeu ne se gênait pas pour lancer l’action du deuxième but rennais signé Lepaul (0-2, 35e).
Rennes décidait alors de gérer son avantage au retour des vestiaires. Mais la stratégie s’est avérée perdante. Malgré la réduction du score de Mwanga (1-2, 64e), les visiteurs ne réagissaient pas et restaient sous la menace. Leur gardien Samba pensait les sauver en détournant le penalty d’Abline à la 92e minute. Mais au bout de ce temps additionnel, El-Arabi (2-2, 90e+6) exécutait parfaitement sa reprise de volée et enflammait la Beaujoire ! Alors que Nantes fête ce nul comme une victoire, les Rennais ont de quoi s’en vouloir.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
85221-178
7
O. Marseille
64202594
8
Lens
64202055
9
Toulouse
64202-178
10
Paris
64202-279
11
Nice
65203-369
12
Angers SCO
55122-134
13
Brest
45113-2911
14
Nantes
45113-235
15
Le Havre
34103-257
16
Auxerre
34103-336
17
Lorient
34103-7512
18
Metz
14013-538

Loading