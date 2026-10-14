Rennes : Franck Haise veut vaincre cette folle malédiction

Le Stade Rennais reçoit l'OFI Crète jeudi soir en Ligue Europa et il s'agira pour le club breton de confirmer le point pris lors du premier match face au Sturm Graz. Pour Franck Haise, il s'agira de mettre à mal une statistique étonnante dans cette compétition.

Avec Nice, et désormais sur le banc du Stade Rennais, l'entraîneur français de 55 ans a déjà vécu neuf matchs de Ligue Europa, et avant de recevoir l'OFI Crète, le bilan de Franck Haise est incroyable. En effet, ce dernier n'a jamais gagné la moindre rencontre en C3 puisqu'avec l'OGC Nice, son bilan a été de 0 victoire, 3 nuls et 5 défaites, tandis qu'avec le Stade Rennais, qu'il a rejoint en février 2026, il compte le nul réalisé en septembre contre Graz (0-0). Le technicien du club breton n'a donc pas échappé à une question sur cette série qui pourrait l'inquiéter. Mais c'est avec le sourire que Franck Haise a répondu, histoire de montrer qu'il ne se considérait pas vraiment comme le chat noir de la Ligue Europa.

Zéro victoire en Ligue Europa, Haise n'a pas peur

Franck Haise l'a d'ailleurs reconnu en riant, il savait qu'un journaliste allait lui poser la question sur ce sujet. « J’aurais été déçu de ne pas avoir cette question. Honnêtement, si à la fin du match, on a quatre points, ce sera quatre points pour le Stade Rennais et pas pour l’entraîneur. C’est cela qui m’importe. Je sais bien que tant que je n’ai pas gagné en Europe, je l’aurai à chaque fois, mais ce qui m’intéresse, c’est de gagner avec les gars et pour le club. Le reste, ça fait partie de mon chemin », a répondu l'entraîneur du Stade Rennais, qui a tout même gagné des matchs de Ligue des champions, mais c'était avec le RC Lens.

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Plus sérieusement, Franck Haise reconnaît tout de même que son équipe doit impérativement battre l'OFI Crète afin de pouvoir être serein durant cette phase de poule de Ligue Europa. « Les points, quand on les prend au départ, on lance une dynamique. Et même si tout n’est pas facile, c’est toujours mieux de regarder devant et de se dire qu’on est dans le bon wagon plutôt que de se dire : le match d’après, attention, c’est la Juve », a précisé le coach rennais.