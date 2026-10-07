Rennes fixe le prix de Lepaul à 60 ME

Même s’il n’a pas réussi à se mettre en évidence, Esteban Lepaul dispose à présent d’un nouveau statut avec 3 sélections en équipe de France. Rennes compte bien en profiter dès le prochain mercato.

Zinedine Zidane n’a pas convoqué Esteban Lepaul en équipe de France pour faire de la figuration. Certains pouvaient en douter, mais l’attaquant du Stade Rennais a bénéficié d’un temps de jeu important lors de ce rassemblement avec une courte entrée en Turquie et deux titularisations, en Belgique puis face aux Diables Rouges au Stade de France. L’ancien buteur du SCO ne s’est pas forcément mis beaucoup en évidence, mais il ressort de cette trêve internationale avec un nouveau statut, fort de ses 3 caps en équipe de France.

Rennes compte bien profiter de ce coup de projecteur puisque selon Ekrem Konur, le club breton a d’ores et déjà fixé le prix d’Esteban Lepaul entre 50 et 60 millions d’euros dans l’optique du prochain mercato estival en 2027. Une forte augmentation, alors que sa valeur marchande réelle se situe à 45 millions d’euros selon Transfermarkt, qui répond à l’intérêt de plus en plus fort du Benfica Lisbonne. Selon notre confrère, le club portugais fait de Lepaul sa priorité pour les prochains mois afin de renforcer son secteur offensif.

Très régulièrement présent en Ligue des Champions, le club lisboète pense avoir les atouts pour convaincre Lepaul. La question est de savoir si Benfica sera prêt à consentir de très gros efforts financiers pour attirer celui qui a terminé meilleur buteur de Ligue 1 devant Mason Greenwood lors de la saison 2025-2026.

Les enchères débutent à peine mais dans tous les cas, le Stade Rennais prévient tout le monde : pour s’attirer les services d’un néo-international français tel qu’Esteban Lepaul, il faudra mettre le paquet. Une très belle vente de plus en perspective pour le pensionnaire du Roazhon Park, qui figure déjà parmi les meilleurs vendeurs de Ligue 1 mercato après mercato.