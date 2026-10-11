Rennes : Everton fait la première offre pour Lepaul

Le Stade Rennais va être mis en difficulté cet hiver avec la volonté d'un premier club anglais de s'offrir Esteban Lepaul pour une grosse somme.

Machine à buts de la Ligue 1, appelé en équipe de France pour les matchs de cet automne, Esteban Lepaul a profité de cette actualité chargée pour prolonger son contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2030. Cela lui permet d’être récompensé aussi au niveau salarial, et de repousser quelque peu les assauts de l’été dernier. Mais pas pour longtemps. La Premier League adore le profil de ce joueur de surface, capable de transformer le moindre ballon qui traine en but, et qui vient de montrer qu’il était encore capable de progresser à 26 ans.

Son nom a déjà été cité chez plusieurs équipes anglaises, et le Stade Rennais peut s’attendre à se faire attaquer cet hiver. Selon les informations de Team Talk, un club est particulièrement chaud pour griller la politesse et faire une première offre dès les premiers jours de janvier, afin de rafler la mise. Il s’agit d’Everton, qui sait que des formations de niveau similaire ou presque comme Aston Villa, Brentford, Brighton, Aston Villa et Leeds risquent de tenter leur chance cet hiver.

Un transfert à plus de 50 ME pour Rennes ?

Pour le moment, aucune information n’a filtré sur le montant que les Toffees veulent mettre pour essayer de faire craquer. Le club breton a les moyens de résister aux assauts, au moins pour le mois de janvier. Mais il a aussi montré par le passé qu’il ne disait que rarement non aux très grosses offres, les dirigeants ayant rappelé que ce sont les grosses ventes du mercato qui font vivre le club.

Acheté pour 13,5 millions d’euros en août 2025, Esteban Lepaul valait 25 millions d’euros en fin de saison dernière. Avec sa prolongation et son appel en équipe de France, il est désormais estimé à 40 millions d’euros, et pourrait représenter une nouvelle vente à plus de 50 ME pour le Stade Rennais avec la concurrence des clubs anglais.