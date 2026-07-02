Rennes enchaine et prépare 25 ME pour Cresswell

Sur le point de faire signer Eliezer Mayenda, le Stade Rennais compte enchainer en s'offrant Charlie Cresswell pour un montant similaire de 25 ME.

Le Stade Rennais est en pleine reprise de l’entrainement, mais à ce rythme, il y aura de nouvelles têtes très prochainement à la Piverdière. Le club breton vient de trouver un accord avec Sunderland pour la venue d’Eliezer Mayenda, qui viendra renforcer l’attaque des « Rouge et Noir ». Mais en défense, Rennes a perdu Jérémy Jacquet et n’a pas été convaincu par ses autres joueurs à ce poste. Gonçalo Oliveira a déjà signé pour renforcer la défense, mais Rennes rêve de frapper encore très fort avec Charlie Cresswell.

Le défenseur anglais est le taulier de Toulouse, et sa puissance physique comme son jeu de tête ont impressionné cette saison. Sa valeur a grimpé et Rennes discute aussi bien avec le joueur qu’avec le TFC. Les Violets en demandent 25 millions d’euros, et le club breton pourrait bien une nouvelle fois monter à cette hauteur pour récupérer le défenseur central. Ce dernier est tout proche de se mettre d’accord avec les contours de son contrat à Rennes, si jamais les deux clubs venaient à se mettre d’accord.