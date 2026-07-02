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Rennes enchaine et prépare 25 ME pour Cresswell

Rennes02 juil. , 22:00
parGuillaume Conte
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Sur le point de faire signer Eliezer Mayenda, le Stade Rennais compte enchainer en s'offrant Charlie Cresswell pour un montant similaire de 25 ME.
Le Stade Rennais est en pleine reprise de l’entrainement, mais à ce rythme, il y aura de nouvelles têtes très prochainement à la Piverdière. Le club breton vient de trouver un accord avec Sunderland pour la venue d’Eliezer Mayenda, qui viendra renforcer l’attaque des « Rouge et Noir ». Mais en défense, Rennes a perdu Jérémy Jacquet et n’a pas été convaincu par ses autres joueurs à ce poste. Gonçalo Oliveira a déjà signé pour renforcer la défense, mais Rennes rêve de frapper encore très fort avec Charlie Cresswell.
Le défenseur anglais est le taulier de Toulouse, et sa puissance physique comme son jeu de tête ont impressionné cette saison. Sa valeur a grimpé et Rennes discute aussi bien avec le joueur qu’avec le TFC. Les Violets en demandent 25 millions d’euros, et le club breton pourrait bien une nouvelle fois monter à cette hauteur pour récupérer le défenseur central. Ce dernier est tout proche de se mettre d’accord avec les contours de son contrat à Rennes, si jamais les deux clubs venaient à se mettre d’accord.
Un recrutement ambitieux et rapide pour mettre la formation de Franck Haise dans les meilleures dispositions en vue de la saison qui va débuter en août, c’est en tout cas l’ambition d’un club qui peut toujours compter sur les ventes de quelques éléments à prix fort pour financer un mercato avec lequel peu de clubs de Ligue 1 peuvent rivaliser à l’heure actuelle.
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Derniers commentaires

Le doublé pour John Textor, Botafogo le vire aussi

Tu ne reponds toujours pas, qu elles étaient les responsabilités de Textor, c est pourtant simple ? Il n est plus President de l OL depuis 1ans, il n est plus au conseil d administration d Eagle depuis plus de 6mois, donc dit nous qu elles étaient ses responsabilités ? Coupeur d orange à la mi-temps, il lavait les maillots etc... dit nous ?

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C'est ce que te font croire les médias. Il est toujours aux commandes de l'OL. Et c'est tant mieux !

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Tu me parle ou tu vois encore textor à Lyon? Ce type va finir pendu dans une cave à force de magouille

Genesio à l’OM, le leader du Vélodrome n’est pas fan

Les gens le connaissent pas et se permettent de le juger comme si cetait une ordure alors que cest juste un passionné qui donne de son temps et de sa personne et meme de sa santé pour L'OM, quil ai un fort caractère ca cest sur, mais il est deja beaucoup plus légitime que beaucoup de supporter qui n'ont jamais rien fait pour L'OM

Genesio à l’OM, le leader du Vélodrome n’est pas fan

Non aucune menace , c'est juste quil est sceptique et il attend donc de voir avant d'avoir un jugement définitif, moi perso je suis pas mécontent de sa venu meme si jaurai espéré un entraîneur dun autre calibre, mais deja ca me parait bien mieux que beye

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