Rennes enchaine et prépare 25 ME pour Cresswell

Tu ne reponds toujours pas, qu elles étaient les responsabilités de Textor, c est pourtant simple ? Il n est plus President de l OL depuis 1ans, il n est plus au conseil d administration d Eagle depuis plus de 6mois, donc dit nous qu elles étaient ses responsabilités ? Coupeur d orange à la mi-temps, il lavait les maillots etc... dit nous ?
C'est ce que te font croire les médias. Il est toujours aux commandes de l'OL. Et c'est tant mieux !
Tu me parle ou tu vois encore textor à Lyon? Ce type va finir pendu dans une cave à force de magouille
Les gens le connaissent pas et se permettent de le juger comme si cetait une ordure alors que cest juste un passionné qui donne de son temps et de sa personne et meme de sa santé pour L'OM, quil ai un fort caractère ca cest sur, mais il est deja beaucoup plus légitime que beaucoup de supporter qui n'ont jamais rien fait pour L'OM
Non aucune menace , c'est juste quil est sceptique et il attend donc de voir avant d'avoir un jugement définitif, moi perso je suis pas mécontent de sa venu meme si jaurai espéré un entraîneur dun autre calibre, mais deja ca me parait bien mieux que beye
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