Rennes en rêvait, cette star mondiale rejoint Messi

En pleine reconstruction de son effectif l’été dernier, le Stade Rennais avait coché le nom de Timo Werner. La star allemande du RB Leipzig pourrait finalement partir aux Etats-Unis cet hiver.

Le mercato estival a été agité au Stade Rennais , où Habib Beye et Loïc Désiré ont chamboulé une bonne partie de l’effectif. Le secteur offensif a notamment connu un important lifting avec les signatures de Breel Embolo et d’Esteban Lepaul. Recruter de nouveaux attaquants était une priorité pour le club breton, qui avait coché un autre nom sur ses tablettes, celui de Timo Werner. De retour à Leipzig cet été après un prêt peu concluant à Tottenham, celui qui compte 57 sélections et 24 buts avec l’Allemagne n’a finalement pas trouvé de porte de sortie.

En fin de contrat en juin prochain, le natif de Stuttgart pourrait être vendu par son club au mois de janvier. On n’imagine pas un seul instant le Stade Rennais se positionner après les recrutements de l’été dernier. C’est donc avec quelques regrets que les dirigeants du club breton pourraient assister au départ de Timo Werner… aux Etats-Unis. En effet, le journaliste Florian Plettenberg nous apprend qu’un départ de l’attaquant de 29 ans au mois de janvier est « de plus en plus probable » et que sauf grosse surprise, c’est en Major League Soccer que l’Allemand va poursuivre sa carrière.

Direction les Etats-Unis pour Werner

Timo Werner va donc suivre les traces de Lionel Messi, de Luis Suarez ou encore de Jordi Alba et de Sergio Busquets en quittant l’Europe pour rejoindre les Etats-Unis. L’indemnité de transfert perçue par le RB Leipzig sera certainement très faible au vu de l’échéance imminente de son contrat. Un deal que le Stade Rennais surveillera du coin de l’oeil même si les joueurs offensifs à la disposition d’Habib Beye commencent enfin à donner satisfaction après un début de saison très agité et un brin décevant.