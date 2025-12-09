apres gouiri l om n en a pas fini avec rennes jeremy jacquet 388366

Panique à Rennes, Liverpool débarque

Rennes09 déc. , 21:20
parQuentin Mallet
0
En fin de contrat en juin 2026, Ibrahima Konaté n'a pas encore trouvé d'accord avec Liverpool pour une prolongation. En cas de départ, sa place vacante pourrait être comblée par l'arrivée d'un phénomène de la Ligue 1, Jérémy Jacquet.
Liverpool est en pleine crise sportive depuis plusieurs semaines. Après un mercato estival à près de 500 millions d'euros et un début de saison intéressant (7 victoires lors des 7 premiers matchs), les supporters du club de la Mersey ne s'attendaient certainement pas à ce que leur équipe se fragilise de la sorte. A ce jour, les Reds sont sur une triste et inhabituelle série de seulement 4 victoires lors des 15 dernières rencontres disputées toutes compétitions confondues.
C'est dans ce contexte que des tensions ont notamment éclaté avec Mohamed Salah, lequel a exprimé toute sa déception envers son entraineur Arne Slot avant d'être écarté du groupe pour le déplacement à l'Inter Milan en Ligue des champions. En parallèle, la direction de Liverpool doit aussi gérer le cas Ibrahima Konaté. En fin de contrat à l'issue de la saison en cours, l'international français n'a visiblement pas l'intention de prolonger. De quoi obliger la cellule de recrutement à réfléchir à un remplaçant.

Rennes attaqué par Liverpool ?

Pour cela, de nombreuses pistes ont été explorées, alors que l'une d'elles mène à Jérémy Jacquet. Le défenseur central de 20 ans, désormais titulaire indiscutable avec le Stade Rennais et phénomène incontournable de la Ligue 1, a effectivement tapé dans l'oeil de la direction sportive de Liverpool, révèle Sky Sports Suisse. On apprend que le natif de Bondy a été supervisé à plusieurs reprises cette saison par les recruteurs des Reds, et qu'à chaque fois, ces derniers ont été bluffés. Pour eux, il a réellement quelque chose de spécial et il serait bien dommage de passer à côté.
Considéré comme l'un des profils les plus appréciés par le board liverpuldien, Jérémy Jacquet risque donc de faire rapidement l'objet d'un assaut du champion d'Angleterre en titre, lui qui n'a manqué que 16 minutes de jeu en Ligue 1 depuis le début de la saison. Transfermarkt l'évalue à ce jour à 12 millions d'euros, mais il ne fait aucun doute que sa progression et son fort potentiel lui permettront de rapporter beaucoup plus au Stade Rennais, son club formateur. D'autant plus qu'il est encore sous contrat jusqu'en juin 2029...
J. Jacquet

J. Jacquet

FranceFrance Âge 20 Défenseur

Ligue 1

Matchs15
Buts0
Passes décisives0
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge1
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_265077_0012
Premier League

Sergio Ramos, le surprenant retour

ICONSPORT_277281_0036
Foot Europeen

C'est officiel, Zidane rejoint un nouveau club

ICONSPORT_279505_0074
Ligue des Champions

LdC : Greenwood place l'OM sur une voie royale (vidéo)

samuel eto o et marc brys le sketch continue au cameroun eto o 3 376565
CAN 2025

Le Cameroun arrive à la CAN avec deux listes de joueurs

Fil Info

22:30
Sergio Ramos, le surprenant retour
22:00
C'est officiel, Zidane rejoint un nouveau club
21:51
LdC : Greenwood place l'OM sur une voie royale (vidéo)
21:40
Le Cameroun arrive à la CAN avec deux listes de joueurs
21:00
Luis Enrique craque pour l’anti star du PSG
20:40
Chancel Mbemba négocie avec le sourire à Lille
20:38
LdC : Programme TV et résultats de la 6e journée
20:20
La taupe de l’OM vise encore dans le mille

Derniers commentaires

Union Saint-Gilloise - OM : les compos (21h sur C+Foot)

L OM souffre

Union Saint-Gilloise - OM : les compos (21h sur C+Foot)

non merci, ca te fait mal hein?

Union Saint-Gilloise - OM : les compos (21h sur C+Foot)

Wow......

Union Saint-Gilloise - OM : les compos (21h sur C+Foot)

toi non plus

Union Saint-Gilloise - OM : les compos (21h sur C+Foot)

Et celui là il est pour toi. Le meilleur gagnera, mais punaise, c'est une faible équipe belge

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading