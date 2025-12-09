Panique à Rennes, Liverpool débarque

En fin de contrat en juin 2026, Ibrahima Konaté n'a pas encore trouvé d'accord avec Liverpool pour une prolongation. En cas de départ, sa place vacante pourrait être comblée par l'arrivée d'un phénomène de la Ligue 1, Jérémy Jacquet.

Liverpool est en pleine crise sportive depuis plusieurs semaines. Après un mercato estival à près de 500 millions d'euros et un début de saison intéressant (7 victoires lors des 7 premiers matchs), les supporters du club de la Mersey ne s'attendaient certainement pas à ce que leur équipe se fragilise de la sorte. A ce jour, les Reds sont sur une triste et inhabituelle série de seulement 4 victoires lors des 15 dernières rencontres disputées toutes compétitions confondues.

C'est dans ce contexte que des tensions ont notamment éclaté avec Mohamed Salah, lequel a exprimé toute sa déception envers son entraineur Arne Slot avant d'être écarté du groupe pour le déplacement à l'Inter Milan en Ligue des champions. En parallèle, la direction de Liverpool doit aussi gérer le cas Ibrahima Konaté. En fin de contrat à l'issue de la saison en cours, l'international français n'a visiblement pas l'intention de prolonger. De quoi obliger la cellule de recrutement à réfléchir à un remplaçant.

Rennes attaqué par Liverpool ?

Pour cela, de nombreuses pistes ont été explorées, alors que l'une d'elles mène à Jérémy Jacquet. Le défenseur central de 20 ans, désormais titulaire indiscutable avec le Stade Rennais et phénomène incontournable de la Ligue 1, a effectivement tapé dans l'oeil de la direction sportive de Liverpool, révèle Sky Sports Suisse. On apprend que le natif de Bondy a été supervisé à plusieurs reprises cette saison par les recruteurs des Reds, et qu'à chaque fois, ces derniers ont été bluffés. Pour eux, il a réellement quelque chose de spécial et il serait bien dommage de passer à côté.

Considéré comme l'un des profils les plus appréciés par le board liverpuldien, Jérémy Jacquet risque donc de faire rapidement l'objet d'un assaut du champion d'Angleterre en titre, lui qui n'a manqué que 16 minutes de jeu en Ligue 1 depuis le début de la saison. Transfermarkt l'évalue à ce jour à 12 millions d'euros, mais il ne fait aucun doute que sa progression et son fort potentiel lui permettront de rapporter beaucoup plus au Stade Rennais, son club formateur. D'autant plus qu'il est encore sous contrat jusqu'en juin 2029...