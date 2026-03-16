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Aubameyang est cash, l’OM n’a pas besoin d’un attaquant

OM16 mars , 17:30
parEric Bethsy
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Satisfait de ses performances, Pierre-Emerick Aubameyang se verrait bien rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. L’attaquant gabonais s’estime suffisamment en forme pour continuer à évoluer au haut niveau.
Pour venir à bout de l’AJ Auxerre (1-0) vendredi, l’Olympique de Marseille a dû attendre l’entrée d’Amine Gouiri. L’attaquant récemment revenu de blessure a inscrit le seul but de la rencontre moins de 20 minutes après son apparition sur la pelouse du Vélodrome. L’international algérien a ainsi marqué des points au détriment de son concurrent. De son côté, Pierre-Emerick Aubameyang n’a jamais été dangereux. Son irrégularité semble montrer des limites dues à son âge.
L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne a beau afficher de belles statistiques (12 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues), il n’empêche que ses 36 ans représentent forcément un frein. Mais ne parlez pas d’âge au Franco-Gabonais qui s’imagine encore sur les terrains durant les prochaines saisons. « Je peux encore jouer quelques années, a rassuré Pierre-Emerick Aubameyang dans un échange avec des supporters sur DAZN. Mon corps et mes statistiques indiquent que je suis toujours d’accord pour jouer encore quelques années. » Suffisant pour répondre aux attentes d’un club aussi ambitieux que l’Olympique de Marseille ? L’avant-centre n’a pas l’air d’en douter.

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Il faut dire que son entraîneur Habib Beye lui fait confiance. Même avec le retour d’Amine Gouiri, le successeur de Roberto De Zerbi envisage toujours d’aligner Pierre-Emerick Aubameyang. « Nous sommes proches de voir Aubameyang et Amine démarrer ensemble, confiait le technicien après la victoire face à l’AJ Auxerre. Quand vous avez deux attaquants de cette qualité, ce n’est pas un problème. » Une prolongation n’est évidemment pas d’actualité, mais « PEA » pourrait bien honorer sa dernière année de contrat la saison prochaine. Du moins si la direction ne le pousse pas vers la sortie cet été.
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