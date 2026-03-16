Chelsea : Pedro Neto sanctionné pour son geste sur le ramasseur

Avant le cinquième but du PSG, Pedro Neto a bousculé un jeune ramasseur de balle au Parc des Princes. A 24h du match retour, le joueur de Chelsea connait sa sanction.

Tout comme l'arbitre du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions, qui n'avait pas averti Pedro Neto pour son geste stupide, l'UEFA est plutôt clémente avec le joueur de Chelsea. En effet, ce lundi, l'instance européenne du football qui s'était saisie du dossier a décidé d'infliger un avertissement à l'international portugais, lequel n'aura ni suspension ni amende pour cet acte d'énervement à l'encontre du ramasseur de balle. Autrement dit, Liam Rosenior pourra l'aligner mardi soir à Stamford Bridge pour la rencontre retour face au Paris Saint-Germain. Il est vrai que le joueur de Chelsea avait des arguments pour défendre sa cause.

Pedro Neto, conscient que son geste n'était pas malin, est en effet aussitôt allé présenter ses excuses au ramasseur de balle. Et pour se faire pardonner, il lui a même offert son maillot, que le jeune garçon a accepté. De plus, l'entraîneur de Chelsea a également présenté verbalement ses excuses au nom du club anglais, et cela dès la fin de la rencontre. De quoi comprendre un peu mieux la position de l'UEFA, qui estime que ce coup de sang était évitable, mais qu'il ne fallait tout de même pas en faire une affaire d'État.

Pedro Neto sanctionné en premier League

En attendant, Pedro Neto a tout de même été sanctionné ce week-end, mais uniquement en Premier League. En effet, le joueur portugais a été condamné à une amende de 81.000 euros et suspendu un match pour comportement antisportif après son expulsion lors de la défaite face à Arsenal au début du mois de mars.