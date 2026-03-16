Rayane Messi ICONSPORT_276076_0133

Le PSG contacte Messi, Chelsea change ses plans

PSG16 mars , 17:00
parEric Bethsy
0
Prêté à Neom cet hiver, le jeune Rayane Messi attire du beau monde sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés par l’ailier de Strasbourg. Mais le propriétaire BlueCo a d’autres plans pour le Français.
Rayane Messi ne devrait pas s’éterniser en Arabie Saoudite. En manque de temps de jeu à Pau, l’ailier de Strasbourg avait vu son prêt en Ligue 2 interrompu cet hiver. Le club alsacien l’a de nouveau cédé de manière temporaire, cette fois du côté de Neom jusqu’à la fin de la saison. L’exil n’ira pas plus loin dans la mesure où le Français possède une belle cote en Europe. D’après le journaliste Ekrem Konur, des clubs prestigieux se tiennent à l’affût sur ce dossier.
Le FC Barcelone et le Bayern Munich se sont renseignés sur la situation de Rayane Messi, tout comme le Paris Saint-Germain. Mais dans leurs démarches, ces trois courtisans ont dû s’apercevoir que BlueCo n’était pas vendeur. Le propriétaire de Strasbourg n’a aucune intention de transférer son jeune talent de 18 ans. Malgré ses deux prêts consécutifs, Rayane Messi fait totalement partie des plans du consortium. Et pas seulement au sein de l’équipe alsacienne.

Chelsea va tout accélérer

Les décideurs américains prévoient d’envoyer Rayane Messi à Chelsea, peut-être plus tôt que prévu étant donné la popularité de l’international U19 tricolore. Reste à savoir si le Strasbourgeois a déjà le rendement et l’expérience nécessaires pour intégrer l’effectif des Blues. Ce n’est sans doute pas un hasard si le Racing a préféré le laisser s’aguerrir dans des championnats moins compétitifs que la Ligue 1. Arrivé en 2024, Rayane Messi n’a disputé que deux petits matchs avec Strasbourg. Lui qui évoluait auparavant à Dijon. Avant un possible grand saut à Chelsea, une saison complète au RCSA serait peut-être bénéfique sachant que son contrat n'expire qu'en 2030.
0
Articles Recommandés
Mason Greenwood - Olympique de Marseille
OM

OM : Un attaquant de Ligue 1 menace Greenwood

Ousmane Dembélé se sent bien au PSG
PSG

« Aucune raison que je ne prolonge pas »: Dembélé rassure le PSG

Amougou
ASSE

L’ASSE demande un geste à BlueCo

Aubameyang ICONSPORT_360753_0347
OM

Aubameyang est cash, l’OM n’a pas besoin d’un attaquant

Fil Info

16 mars , 19:00
OM : Un attaquant de Ligue 1 menace Greenwood
16 mars , 18:30
« Aucune raison que je ne prolonge pas »: Dembélé rassure le PSG
16 mars , 18:00
L’ASSE demande un geste à BlueCo
16 mars , 17:30
Aubameyang est cash, l’OM n’a pas besoin d’un attaquant
16 mars , 16:37
Chelsea : Pedro Neto sanctionné pour son geste sur le ramasseur
16 mars , 16:00
Messi est cramé, les socios du Barça n’en veulent plus
16 mars , 15:33
Reece James forfait contre le PSG
16 mars , 15:30
Liam Rosenior viré par Chelsea et de retour en Ligue 1 ?

Derniers commentaires

PSG : Bertrand Latour dézingue la remontada version 2026

Tu parles comme si le Qatar pouvait avoir un concurrent pour payer les arbitres· 🤣

Liam Rosenior viré par Chelsea et de retour en Ligue 1 ?

Tiens ! Un pur ultra PSG !!! 😏😆

Liam Rosenior viré par Chelsea et de retour en Ligue 1 ?

Ferme ta chatte un peu et vas t occuper de tes regles

Liam Rosenior viré par Chelsea et de retour en Ligue 1 ?

.

OL : Lyon en danger et au bord du précipice financier ?

Ignore le, une mise en quarantaine de réponse est la seule solution

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading