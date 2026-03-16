Le PSG contacte Messi, Chelsea change ses plans

Prêté à Neom cet hiver, le jeune Rayane Messi attire du beau monde sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés par l’ailier de Strasbourg. Mais le propriétaire BlueCo a d’autres plans pour le Français.

Rayane Messi ne devrait pas s’éterniser en Arabie Saoudite. En manque de temps de jeu à Pau, l’ailier de Strasbourg avait vu son prêt en Ligue 2 interrompu cet hiver. Le club alsacien l’a de nouveau cédé de manière temporaire, cette fois du côté de Neom jusqu’à la fin de la saison. L’exil n’ira pas plus loin dans la mesure où le Français possède une belle cote en Europe. D’après le journaliste Ekrem Konur, des clubs prestigieux se tiennent à l’affût sur ce dossier.

Le FC Barcelone et le Bayern Munich se sont renseignés sur la situation de Rayane Messi, tout comme le Paris Saint-Germain . Mais dans leurs démarches, ces trois courtisans ont dû s’apercevoir que BlueCo n’était pas vendeur. Le propriétaire de Strasbourg n’a aucune intention de transférer son jeune talent de 18 ans. Malgré ses deux prêts consécutifs, Rayane Messi fait totalement partie des plans du consortium. Et pas seulement au sein de l’équipe alsacienne.

Chelsea va tout accélérer

Les décideurs américains prévoient d’envoyer Rayane Messi à Chelsea, peut-être plus tôt que prévu étant donné la popularité de l’international U19 tricolore. Reste à savoir si le Strasbourgeois a déjà le rendement et l’expérience nécessaires pour intégrer l’effectif des Blues. Ce n’est sans doute pas un hasard si le Racing a préféré le laisser s’aguerrir dans des championnats moins compétitifs que la Ligue 1. Arrivé en 2024, Rayane Messi n’a disputé que deux petits matchs avec Strasbourg. Lui qui évoluait auparavant à Dijon. Avant un possible grand saut à Chelsea, une saison complète au RCSA serait peut-être bénéfique sachant que son contrat n'expire qu'en 2030.