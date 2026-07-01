Officiel : Rennes vend Jacquet à Liverpool pour 64 ME

C’était réglé depuis des mois, mais c’est désormais officiel. Liverpool a annoncé ce mercredi la signature de Jérémy Jacquet. Le défenseur central du Stade Rennais n’a pas pu terminer la saison en raison d’une blessure, mais il sortait d’une année impressionnante pour son jeune âge : 20 ans.

Pour boucler cette opération, Liverpool a mis 64 millions d’euros sur la table, avec 6 millions d’euros de bonus potentiels. Le défenseur français s’est engagé pour cinq ans, avec une année supplémentaire en option.