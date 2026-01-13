ICONSPORT_264177_0051

Officiel : Rennes le laisse partir pour zéro euro

Rennes13 janv. , 16:20
parGuillaume Conte
0
Arrivé il y a deux ans et demi à Rennes en provenance de Troyes pour être la doublure de Steve Mandanda, Gauthier Gallon n’aura depuis joué que sept matchs pour le club breton. Redescendu beaucoup plus loin dans la hiérarchie pour faire de la place aux jeunes, le gardien de 32 ans a mis un terme à son contrat ce mardi, annonce le Stade Rennais. L’ancien portier de Troyes va donc s’engager libre à Dender, dans le championnat belge, au sein d’une équipe qui joue pour son maintien.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281340_0471
PSG

Le PSG laisse partie Eddy Doué

ICONSPORT_263649_0001
Liga

Officiel : Joao Cancelo de nouveau prêté au FC Barcelone

ICONSPORT_275756_0114
PSG

Le PSG mauvais perdant, ça se confirme

ICONSPORT_266359_0082
OM

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

Fil Info

13 janv. , 17:20
Le PSG laisse partie Eddy Doué
13 janv. , 17:01
Officiel : Joao Cancelo de nouveau prêté au FC Barcelone
13 janv. , 17:00
Le PSG mauvais perdant, ça se confirme
13 janv. , 16:40
OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé
13 janv. , 16:20
Officiel : Bordeaux s'offre un champion de France
13 janv. , 16:00
Enorme bonne nouvelle pour l’OL
13 janv. , 15:30
De Zerbi donne les deux conditions pour plaquer l'OM
13 janv. , 15:00
Paris drague Mathys Tel avec une offre irrefusable

Derniers commentaires

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

C'est cet été au mois de juillet que vous avez perdu, pendant cette compétition de pacotille qui a fait que vos joueurs sont cuits depuis cet automne. Ne prends pas de vacances durant un an et tu verras si tu es efficace au boulot.

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Il a aussi perdu

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

il ne sont pas marseillais de coeur c'est pas comme a lyon ou la plupart des joueurs veulent jouer pour lyon

Enorme bonne nouvelle pour l’OL

On baigne dans le n'importe quoi sur Foot01......

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

C'est pas en partant si vite de Marseille qu'on aura le temps de voir des jeunes joueurs formés au centre. J'ai du mal a comprendre la mentalité de ces jeunes qui cherche avant tout le pognon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading