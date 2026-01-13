Officiel : Rennes le laisse partir pour zéro euro

C'est cet été au mois de juillet que vous avez perdu, pendant cette compétition de pacotille qui a fait que vos joueurs sont cuits depuis cet automne. Ne prends pas de vacances durant un an et tu verras si tu es efficace au boulot.
Il a aussi perdu
il ne sont pas marseillais de coeur c'est pas comme a lyon ou la plupart des joueurs veulent jouer pour lyon
On baigne dans le n'importe quoi sur Foot01......
C'est pas en partant si vite de Marseille qu'on aura le temps de voir des jeunes joueurs formés au centre. J'ai du mal a comprendre la mentalité de ces jeunes qui cherche avant tout le pognon.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Le SRFC et Gauthier Gallon se sont accordés sur une résiliation de contrat permettant à ce dernier de s’engager au FCV Dender EH, pensionnaire de Jupiler Pro League en Belgique 🇧🇪 𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗿𝗼𝘂𝘁𝗲 𝗚𝗮𝘂𝘁𝗵𝗶𝗲𝗿 !