Les bouchers de la Ligue 1, Rennes a honte

Régulièrement sanctionné depuis le début de la saison, le Stade Rennais aurait dû récolter un carton rouge supplémentaire face à l’Olympique Lyonnais (3-1) dimanche dernier. Manifestement, les Rouge et Noir font preuve d’une agressivité excessive. Ce que leur attaquant Estéban Lepaul ne dément pas totalement.

glisser » sur Khalis Merah. Mais la Direction technique de l'arbitrage a logiquement condamné le geste dangereux du Rennais. Le club breton aurait donc dû recevoir son quatrième carton rouge de la saison. La Fédération Française de Football s'est rendue à l'évidence. Dimanche dernier, Anthony Rouault méritait l'exclusion face à l'Olympique Lyonnais. L'arbitre à la VAR Stéphanie Frappart a vu la semelle du défenseur central de Rennes » sur Khalis Merah. Mais la Direction technique de l'arbitrage a logiquement condamné le geste dangereux du Rennais. Le club breton aurait donc dû recevoir son quatrième carton rouge de la saison.

Avant ce fait de jeu, le jeune Abdelhamid Aït Boudlal avait été exclu contre l’Olympique de Marseille (1-0). Puis ses coéquipiers Mahdi Camara et Christopher Wooh avaient connu la même mésaventure lors du derby perdu à Lorient (4-0). A ce rythme, Rennes se fait doucement une réputation de boucher de la Ligue 1. La recrue des Rouge et Noir Estéban Lepaul a eu bien du mal à expliquer cette tendance.« Si l’on met trop d’engagement ? Ce ne sont pas des choses volontaires, c’est une agressivité qui est bonne dès le départ », a d’abord corrigé l’ancien Angevin dans les colonnes d’Ouest-France.

« Je pense au carton rouge d’Abdelhamid (Aït Boudlal) contre Marseille où c’est un geste à retardement mais pas un geste d’une grande violence. Le carton rouge de Mahdi (Camara) à Lorient, ce n’est pas non plus un geste d’une extrême violence, la faute de Christopher (Wooh) non plus. Il n’y a pas de méchanceté, hormis peut-être la faute d’Abdelhamid qui est vraiment en retard sur le contact, a quand même reconnu l’attaquant rennais. Mais pour moi, les deux cartons rouges à Lorient sont anecdotiques, entre guillemets, sur les fautes en elles-mêmes. » Dans un derby sûrement intense à Nantes, Rennes sera attendu au tournant samedi.