Le Rennes de Pinault défie l'Arabie Saoudite

Parmi les révélations du Stade Rennais, Kader Meïté a la cote à l’étranger. Le jeune attaquant suscite l’intérêt d’Al-Hilal, prêt à miser gros sur son transfert. Mais le club breton compte bien prouver sa capacité à le conserver.

Jérémy Jacquet n’est pas la seule pépite du Stade Rennais . Dans l’effectif d’Habib Beye, Kader Meïté s’est également révélé ces derniers mois. Le puissant attaquant de 18 ans a franchi un cap cette saison, allant même jusqu’à concurrencer les titulaires Estéban Lepaul et Breel Embolo. Le pur produit des Rouge et Noir possède encore une grosse marge de progression et cela n’a pas échappé à ses courtisans. En première partie de saison, un scout de Manchester United avait été repéré au Roazhon Park. Cet intermédiaire des Red Devils a pu observer la progression du talent également courtisé en Arabie Saoudite.

Selon les informations de L’Equipe, Al-Hilal souhaite recruter l’avant-centre aux trois buts et deux passes décisives en Ligue 1 cette saison. Le pensionnaire de la Saudi Pro League serait prêt à miser gros sur son transfert. Mais sa puissance financière ne suffit pas pour faire craquer le Stade Rennais déterminé à prolonger son jeune sous contrat jusqu’en 2028. Cette position confirme le souhait annoncé par Habib Beye en début d’année lorsque l’entraîneur breton évoquait les convoitises autour de Jérémy Jacquet.

« Pour en avoir discuté très récemment avec le propriétaire, je pense qu'on a une très grande capacité aujourd'hui à garder Jérémy Jacquet, et que celui qui veut venir le chercher, lui, ou un autre de nos très bons joueurs, devra être très persuasif, avait prévenu le technicien. Il est un joueur important du Stade Rennais, le Stade Rennais a des ambitions très élevées, et quand vous avez des ambitions très élevées vous gardez vos meilleurs joueurs et vous montrez à tout le monde qu'ils sont peut-être inaccessibles. » A noter qu’un club anglais dont l’identité n’a pas filtré s’intéresse aussi à Kader Meïté.