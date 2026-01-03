ICONSPORT_279190_0007 (1)

« Le Real, rien que le Real » : La star de Rennes a tranché

Rennes03 janv. , 20:00
parCorentin Facy
0
Titulaire à Rennes à seulement 20 ans, Jérémy Jacquet sera l’un des grands acteurs du prochain mercato en Ligue 1. Son profil est très apprécié en Angleterre mais l’international espoirs français a autre chose en tête.
Rappelé par le Stade Rennais de son prêt à Clermont en février dernier, Jérémy Jacquet s’est depuis imposé comme un titulaire indiscutable en Bretagne. Habib Beye a fait du défenseur de 20 ans l’un de ses tauliers, et les performances de l’international espoirs français sont au niveau des attentes placées en lui. Malgré un contrat longue durée, qui court jusqu’en 2029 avec le pensionnaire du Roazhon Park, son départ lors du prochain mercato estival est déjà dans les tuyaux.
Et pour cause, les géants de la Premier League sont déjà sur les rangs pour s’offrir Jérémy Jacquet à un prix colossal. Récemment, c’est l’intérêt de Manchester United qui s’est ajouté à ceux de Liverpool ou encore Arsenal. Mais selon les informations de l’insider rennais @jonathan35001, très suivi par les supporters du club breton, le joueur aurait un autre plan en tête pour sa carrière plutôt que de rejoindre la Premier League.
« Jacquet : malgré des approches anglaises, il y a une rumeur insistante ‘’le Real rien que le Real…’’ » a publié sur X le spécialiste du mercato rennais. Autrement dit, le joueur donnerait sa préférence au club de la capitale espagnole, qui suit également la situation de Jérémy Jacquet de près alors que plusieurs de ses défenseurs centraux vont quitter le club, libre de tout contrat, à la fin de la saison. C’est notamment le cas de David Alaba, trop souvent blessé et que le Real Madrid ne souhaite pas prolonger.
J. Jacquet

J. Jacquet

FranceFrance Âge 20 Défenseur

Ligue 1

Matchs15
Buts0
Passes décisives0
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge1
Antonio Rüdiger arrive lui aussi en fin de contrat et si l’international allemand espère recevoir une offre du club merengue d’ici la fin mai, le vice-champion d’Espagne en titre n’est pas dans cette optique pour l’instant. Ce qui va automatiquement libérer de la place en défense centrale, potentiellement pour Jérémy Jacquet… à condition toutefois que Florentino Pérez accepte de s’aligner sur les tarifs de la Premier League sur ce dossier. Car de son côté, le Stade Rennais souhaitera impérativement récupérer la plus grosse somme possible de ce deal alors que la valeur marchande du joueur a déjà atteint 20 millions d’euros selon Transfermarkt.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281216_0002
Ligue 1

LOSC - Rennes : les compos (21h05 sur Ligue1+)

ICONSPORT_281203_0098
OGC Nice

Nice : Wahi marque 8 minutes après ses débuts (vidéo)

ICONSPORT_280428_0173
Ligue 1

TV : PSG - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

03 janv. , 20:23
LOSC - Rennes : les compos (21h05 sur Ligue1+)
03 janv. , 20:21
Nice : Wahi marque 8 minutes après ses débuts (vidéo)
03 janv. , 20:20
TV : PSG - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
03 janv. , 19:30
L'OL et Francfort en bataille pour ce transfert à 10 ME
03 janv. , 19:06
L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco
03 janv. , 19:03
L1 : Programme TV et résultats de la 17e journée
03 janv. , 19:02
CAN 2025 : Le Sénégal se fait peur mais élimine le Soudan
03 janv. , 19:02
CAN 2025 : Programme des huitièmes de finale

Derniers commentaires

Monaco-OL : Attentat sur Tagliafico, l'image choc

Toujours aussi c.n à ce que je vois. Pauvre naze...

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

Tu as toujours le seum. Normal. ^^

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

Bravo l'OL... pour cette victoire totalement méritée. 😁

OM : Longoria fait le ménage dans le vestiaire

On retiendra son entrée en jeu contre le Pana pour la séance de penalties au cours de laquelle il sera parti 5 fois du mauvais côté. RIP

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

Le plus important c est victoire tjs a gueuler sur les articles ou dire que Lyon a mal joué, les victoires donnent de la confiance

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading