Titulaire à Rennes à seulement 20 ans, Jérémy Jacquet sera l’un des grands acteurs du prochain mercato en Ligue 1. Son profil est très apprécié en Angleterre mais l’international espoirs français a autre chose en tête.

Rappelé par le Stade Rennais de son prêt à Clermont en février dernier, Jérémy Jacquet s’est depuis imposé comme un titulaire indiscutable en Bretagne. Habib Beye a fait du défenseur de 20 ans l’un de ses tauliers, et les performances de l’international espoirs français sont au niveau des attentes placées en lui. Malgré un contrat longue durée, qui court jusqu’en 2029 avec le pensionnaire du Roazhon Park, son départ lors du prochain mercato estival est déjà dans les tuyaux.

Et pour cause, les géants de la Premier League sont déjà sur les rangs pour s’offrir Jérémy Jacquet à un prix colossal. Récemment, c’est l’intérêt de Manchester United qui s’est ajouté à ceux de Liverpool ou encore Arsenal. Mais selon les informations de l’insider rennais @jonathan35001, très suivi par les supporters du club breton, le joueur aurait un autre plan en tête pour sa carrière plutôt que de rejoindre la Premier League.

« Jacquet : malgré des approches anglaises, il y a une rumeur insistante ‘’le Real rien que le Real…’’ » a publié sur X le spécialiste du mercato rennais. Autrement dit, le joueur donnerait sa préférence au club de la capitale espagnole, qui suit également la situation de Jérémy Jacquet de près alors que plusieurs de ses défenseurs centraux vont quitter le club, libre de tout contrat, à la fin de la saison. C’est notamment le cas de David Alaba, trop souvent blessé et que le Real Madrid ne souhaite pas prolonger.

J. Jacquet France • Âge 20 • Défenseur Ligue 1 Matchs 15 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 4 Rouge 0 Jaune Rouge 1

Antonio Rüdiger arrive lui aussi en fin de contrat et si l’international allemand espère recevoir une offre du club merengue d’ici la fin mai, le vice-champion d’Espagne en titre n’est pas dans cette optique pour l’instant. Ce qui va automatiquement libérer de la place en défense centrale, potentiellement pour Jérémy Jacquet… à condition toutefois que Florentino Pérez accepte de s’aligner sur les tarifs de la Premier League sur ce dossier. Car de son côté, le Stade Rennais souhaitera impérativement récupérer la plus grosse somme possible de ce deal alors que la valeur marchande du joueur a déjà atteint 20 millions d’euros selon Transfermarkt.