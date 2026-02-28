Nantes : Le Kantari ball impressionne le vestiaire

Les débuts d’Ahmed Kantari à Nantes sont difficiles, et les critiques fusent chez les supporters des Canaris. Pour autant, chez les joueurs, on se veut optimiste malgré la 17e place actuelle.

Le week-end dernier a peut-être marqué un vrai tournant dans la course au maintien. Le FC Nantes l’a emporté face au Havre à La Beaujoire, un succès crucial pour les Canaris en dépit d’un faible niveau de jeu affiché contre les Normands. L’essentiel pour Ahmed Kantari était de renouer avec la victoire, qui fuyait les coéquipiers de Rémy Cabella depuis la victoire au Vélodrome contre l’OM au début du mois de janvier (0-2). L’ancien milieu offensif de Lille a justement évoqué la progression de son équipe et la course au maintien avant le déplacement dans le Nord pour y défier les Dogues dimanche après-midi.

Interrogé par Le Petit Lillois, il se veut notamment optimiste sur le jeu pratiqué depuis la venue d’Ahmed Kantari. « On est dans une phase un peu difficile, dans un contexte qui est difficile, mais on travaille, on travaille. On est un peu dans notre bulle. On essaye de rester concentré, de donner encore plus pour remonter la pente. C’est ce qu’on fait petit à petit. Les résultats n’étaient pas là ces dernières semaines, mais il y avait quand même du jeu, et là, on a gagné (contre Le Havre AC, 2-0) et ça nous fait du bien. Mais il nous reste encore un chemin très, très long » estime Rémy Cabella, à contre-courant des supporters donc en estimant que le jeu est bien au rendez-vous à Nantes malgré des résultats globalement décevants depuis la signature au club d’Ahmed Kantari afin de succéder à Luis Castro.

La question est maintenant de savoir si la victoire contre Le Havre la semaine dernière va permettre aux Nantais d’enchaîner et pourquoi pas dès dimanche à Lille. Un succès face à l’équipe de Bruno Genesio serait un vrai exploit pour Nantes et une sacrée opération dans la course au maintien. Une victoire en ferait même oublier aux supporters nantais le jeu très pauvre affiché par l’équipe depuis plusieurs semaines, même si au sein du vestiaire du FC Nantes, on ne perçoit visiblement pas les choses de la même façon.