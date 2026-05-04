L1 : Les trophées UNFP scandalisent Esteban Lepaul

Encore buteur face à l’OL dimanche soir, Esteban Lepaul a marqué son 19e but de Ligue 1 cette saison. Malgré ce bilan très positif, l'attaquant de Rennes ne figure pas parmi les nommés au titre de meilleur joueur de la saison aux trophées UNFP.

Transféré en provenance d’Angers l’été dernier pour un peu moins de 15 millions d’euros, Esteban Lepaul réalise une première saison de très bonne facture au Stade Rennais. De nouveau buteur face à l’Olympique Lyonnais dimanche au Groupama Stadium, le natif d’Auxerre totalise à présent 19 buts en Ligue 1. Un excellent total dans une équipe qui n’a pas toujours été performante cette saison, notamment avant l’arrivée de Franck Haise. Le mérite d’Esteban Lepaul n’en est que plus grand et pourtant, l’attaquant de 26 ans a été oublié parmi les nommés au titre de meilleur joueur aux trophées UNFP. Un oubli qui ne dérange pas le principal intéressé, lequel a été interrogé à ce sujet après la défaite de son équipe sur la pelouse de l’OL dimanche. Même si sa réponse laisse tout de même suggérer une certaine incompréhension…

L'incompréhension d'Esteban Lepaul

« Est-ce que je comprends mon absence aux trophées UNFP ? Non. Est-ce que ça m’affecte ? Non pas du tout parce que ce sont des récompenses individuelles. Je sais qu’on a des objectifs collectifs et si ça m’atteint, ça va me perturber. Ce sont des choses qui ne m’atteignent pas. Des votes ont été faits, je ne suis pas dedans, tant pis on passe à autre chose et on se concentre sur le match du week-end » a fait savoir l'attaquant du Stade Rennais avant de poursuivre.

«Je ne suis pas perturbé, je ne veux pas m’attarder sur ça 10 ans, ça me fait ni chaud ni froid. Le titre de meilleur buteur, ça fait quelques semaines que j’y pense. J’espère que je vais pouvoir aller le chercher, ce serait une belle récompense pour cette saison » a glissé Esteban Lepaul, qui se concentre désormais sur les objectifs du Stade Rennais, cinquième de Ligue 1 avec seulement 2 points de retard sur Lille à deux journées de la fin du championnat. L’attaquant rennais espère aussi remporter le titre de meilleur buteur du championnat. Avec 3 buts d’avance sur un Panichelli blessé et 4 buts d’avance sur Mason Greenwood, de moins en moins performant avec l’OM, c’est en très bonne voie.