L1 : Il a flingué Rennes contre l’OL, Haise le sanctionne

Trois semaines après avoir vécu un cauchemar contre Ernest Nuamah lors du match OL-Rennes au Groupama Stadium, Quentin Merlin a été écarté par Franck Haise pour la réception de l’AJ Auxerre.

Juste avant la trêve internationale, le bon début de saison du Stade Rennais a été terni par la lourde défaite des Bretons sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Les hommes de Franck Haise ont pris l’eau au Groupama Stadium en s’inclinant 4-0. Un score très lourd qui sanctionne des performances individuelles très compliquées pour beaucoup de joueurs. Titulaire face à Ernest Nuamah, auteur d’un doublé ce jour-là, Quentin Merlin avait livré une performance proche de la catastrophe qui avait affligé les supporters et les observateurs du club breton.

Franck Haise partage visiblement cette analyse puisque, comme le rapporte le journal Ouest France, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille et du FC Nantes n’a pas été convoqué par son entraîneur pour la réception de l’AJ Auxerre ce dimanche après-midi au Roazhon Park (17h15). Un choix fort de la part de l’ex-entraîneur du RC Lens, qui devrait faire confiance au jeune Mahamadou Nagida ce dimanche contre les Bourguignons. Pour le reste de l’équipe attendue, Rouault devrait former la charnière avec Cresswell tandis que Frankowski sera aligné à droite.