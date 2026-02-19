ICONSPORT_351605_0009

Lille - Étoile Rouge de Belgrade : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Europa League19 févr. , 19:58
parAlexis Rose
Barrage aller de l’Europa League :
La compo de Lille : Özer - Bouaddi, Ngoy, Mandi, Perraud - Mukau, André - Perrin, Haraldsson, Correia - Fernandez-Pardo.
La compo de l’Étoile Rouge de Belgrade : Matheus - Erakovic, Uchenna, Rodrigao - Seol, Handel, Krunic, Tiknizian - Duarte, Lucic - Enem.

19 février 2026 à 21:00
LOSC Lille
21:00
Crvena Zvezda
