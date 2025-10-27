srfc seko fofana a la rue beye veut le virer seko fofana 7 394216

Gros clash à Rennes, Seko Fofana est convoqué

Rennes27 oct. , 17:00
parEric Bethsy
Après la défaite du Stade Rennais contre l’OGC Nice (1-2) dimanche, les tensions autour d’Habib Beye ne font que s’accentuer. Malgré le démenti de Brice Samba, le journaliste Daniel Riolo confirme que deux cadres souhaitent pousser l’entraîneur vers la sortie.
Ça ne s’arrange pas pour Habib Beye. Déjà annoncé sur la sellette avant le coup d’envoi, l’entraîneur du Stade Rennais n’a pas rassuré ses supérieurs après la défaite à domicile contre l’OGC Nice dimanche. Sa situation pourrait faire le bonheur de certains cadres selon Daniel Riolo. Malgré le démenti de Brice Samba, le journaliste de RMC confirme que le gardien et son coéquipier Seko Fofana tentent d’obtenir le licenciement de leur coach.
« Il y a un problème de message : "fais sauter l'entraîneur", a persisté le chroniqueur de l’After. A un moment, on m'expliquera que les cadres et les joueurs ne sont responsables de rien, que Seko Fofana qui touche 500 000 euros par mois pour être archi bidon complet depuis des mois, ce n'est pas une erreur de la direction et de son ancien président à Lens Arnaud Pouille qui l'a gavé. Et qui, quelque part, empêche Beye de faire de vrais choix… (…) Puisque Brice Samba a dit que j'ai dit des conneries, puisque c'est moi qu'il vise, j'invite Fofana ici et il vient dire qu'il soutient l'entraîneur du Stade Rennais à 100%. »

Fofana invité dans l'After

« Qu'il vienne le dire les yeux dans les yeux, qu'il n'a jamais eu le moindre problème avec lui, qu'il est d'accord avec lui, qu'il n'a pas mal pris la perte du brassard... Il est nul depuis qu'il est arrivé à Rennes, nul ! C'est un point noir dans le milieu de terrain mais Beye n'est pas encore un grand coach qui a la liberté de faire totalement ce qu'il veut. Quand il y a des mecs qui ont des gros salaires, ce n'est pas évident de les sortir. Surtout si c'est pour faire jouer des jeunes. Ce n'est pas du tout évident », a expliqué Daniel Riolo pour défendre le technicien.
