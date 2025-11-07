ICONSPORT_233802_0022

Combat de milliardaires, Rennes n'a pas défié le Paris FC au mercato

Rennes07 nov. , 16:00
parClaude Dautel
Ce vendredi soir, la 12e journée de Ligue 1 débutera par un duel entre les clubs qui appartiennent aux deux hommes les plus riches de France, le Paris FC de la famille Arnault au Stade Rennais de la famille Pinault. Du côté du club breton, on se défend de voir une rivalité entre les deux clubs.
La tribune présidentielle du Stade Jean-Bouin pèsera lourd financièrement ce vendredi au moment du coup d'envoi du match entre le Paris FC et le Stade Rennais. Car on devrait y retrouver les fils de Bernard Arnault et de François Pinault, à savoir les deux plus grosses fortunes de France et parmi les plus grosses du monde. Bien évidemment, il y a un vrai duel entre les deux familles, qui se sont affrontées frontalement dans les affaires au moment du rachat de Gucci. Mais, sur les terrains de football, c'est la première fois que les deux formations vont se croiser depuis qu'Antoine Arnault a pris les commandes du Paris FC. Le club de la capitale veut s'installer en Ligue 1 au plus haut niveau, et pour cela, il a fait un gros mercato d'été. Mais Rennes n'a pas été en reste, au point que certains pensent que cela a été une réponse à distance aux investissements de la famille Arnault.

Paris-Rennes, les milliardaires français à la lutte

Pour Guillaume Cerutti, président du conseil d'administration du Stade Rennais et président de la Collection Pinault, tout cela est faux. Le club breton n'a pas tenu compte des investissements du Paris FC pour réaliser son recrutement l'été dernier. « Il n'y a absolument aucun lien. On a recherché à être plus compétitifs et cohérents depuis janvier, et il y a une implication de plus de 25 ans marquée par une grande stabilité et une ambition d'être le plus souvent possible au niveau européen. Sur des domaines comme l'art contemporain et le foot, le premier moteur, c'est la passion », a confié, dans L'Equipe, le dirigeant du Stade Rennais. Autrement dit, François Pinault n'est pas plus inquiet que cela face aux investissements de son collègue milliardaire. Tant mieux pour la Ligue 1.
Loading