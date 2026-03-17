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Nazinho

Cette pépite défensive fait saliver Monaco et Rennes

Rennes17 mars , 16:30
parHadrien Rivayrand
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L’été prochain, le Stade Rennais et l’AS Monaco seront deux clubs à suivre sur le marché des transferts. Un joueur plaît d’ailleurs particulièrement du côté du Cercle Bruges.
Le marché estival reste toujours un moment clé pour les clubs : c’est l’occasion de se renforcer, mais aussi de corriger les erreurs du passé. À Rennes, tout n’a pas été parfait en début de saison, mais la récente arrivée de Franck Haise a permis d’amorcer un cycle plutôt positif. Monaco, de son côté, a également connu de grosses difficultés au démarrage. Aujourd’hui, le club de la Principauté va beaucoup mieux et vise plus que jamais une place dans le top 4 de la Ligue 1.
Que ce soit Rennes ou Monaco, les deux équipes ont l’intention de terminer la saison en position européenne, ce qui laisse présager un mercato estival animé. Déjà, un profil attire particulièrement l’attention des Bretons et de l’ASM : Flavio Nazinho.

Nazinho fait tourner des têtes 

Selon les informations de Matteo Moretto, Monaco a d’ailleurs une longueur d’avance sur Rennes dans ce dossier. Le club de la Principauté a déjà entamé des discussions avec le joueur, mais aussi avec son club, le Cercle Bruges, dont il est très proche. Le latéral gauche portugais de 22 ans est encore sous contrat en Belgique jusqu’en juin 2028, et Bruges sait qu’il sera difficile de le conserver en cas de belle offre.
Flavio Nazinho est estimé à environ 5 millions d’euros, mais tout laisse penser qu’il sera vendu plus cher, surtout compte tenu de l’intérêt de plusieurs équipes pour son profil. Le Stade Rennais pourrait également avoir son mot à dire, les Bretons disposant de moyens conséquents pour investir lors du mercato.

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Cette saison avec le Cercle Bruges, Flavio Nazinho a disputé 25 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 3 buts et délivrant 4 passes décisives. Explosif et techniquement à l’aise, il pourrait s’épanouir pleinement en France.
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