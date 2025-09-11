Brest a tenté un incroyable coup à Rennes

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club
Et toi tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu trolles pour exister, tu fais pitié.
faut dire ça a un Parisien surtout 🤣
1970 🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|8
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|5
|0
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|11
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|6
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|5
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|4
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|6
|6
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|2
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
|2
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|1
|5
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|5
|6
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|4
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|1
|2
|3
|3
|1
|0
|2
|-2
|2
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|4
|8
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|2
|7
Formé à la Cavée puis titulaire en équipe première du HAC pendant 2 saisons, Steve Mandanda met un terme à sa carrière. 🔚 Un gardien d’exception et une fierté éternelle pour le club qui l’a vu éclore. 💙 Félicitations pour cette belle carrière Steve. 👏