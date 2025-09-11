ICONSPORT_254172_0056

Brest a tenté un incroyable coup à Rennes

Rennes11 sept. , 14:20
parCorentin Facy
Steve Mandanda a annoncé mercredi sa retraite à l’âge de 40 ans. L’international français avait pourtant l’occasion de pousser encore un peu car plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 voulaient le recruter.
Steve Mandanda a dit stop. A 40 ans et après 555 matchs en Ligue 1 et 67 matchs en Ligue 2, le gardien emblématique de l’Olympique de Marseille puis du Stade Rennais a mis un terme à sa carrière professionnelle. C’est une véritable légende qui tire sa révérence, le champion du monde 2018 comptant par ailleurs 35 sélections avec l’équipe de France, ce qui en fait le sixième gardien le plus capé de l’histoire des Bleus. Certains regretteront de voir Steve Mandanda raccrocher les crampons alors qu’il disposait de plusieurs offres pour continuer une ou deux années de plus.

Brest a tenté de récupérer Mandanda 

D’après les informations de L’Equipe, trois clubs de Ligue 1 et deux clubs de Ligue 2 ont approché Steve Mandanda durant l’été avec l’objectif de récupérer le gardien formé au Havre. Le club normand fait justement partie des clubs qui ont proposé un contrat à l’ex-gardien emblématique de l’OM, au même titre que Brest et Lorient. En Ligue 2, Guingamp et Montpellier ont tenté le coup… en vain. La décision du joueur de 40 ans était prise et Steve Mandanda a donc dit adieu à sa carrière de footballeur professionnel. La question est maintenant de savoir ce que fera le natif de Kinshasa à l’avenir, alors qu’une possible reconversion à l’Olympique de Marseille a souvent été évoquée. Sans que l’on en sache davantage pour l’instant à ce propos.
S. Mandanda

S. Mandanda

FranceFrance Âge 40 Gardien

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Loading