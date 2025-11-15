Boycotté par la Ligue 1, il demande des explications

Libre depuis son départ de Panserraïkos (Grèce) cet été, Jérémy Gélin ne comprend pas pourquoi les clubs français ne le sollicitent pas. Le défenseur central s’entraîne avec le Stade Rennais en attendant une offre à la hauteur de ses ambitions.

Dans le contexte économique de la Ligue 1 , le marché des joueurs libres représente une solution idéale pour se renforcer. C’est aussi l’opinion de Jérémy Gélin (28 ans). Sauf que le défenseur central libéré par Panserraïkos n’a reçu aucune proposition suffisamment attractive. Une situation incompréhensible pour l’ancien joueur du Stade Rennais qui s’estime assez performant et expérimenté pour attirer des clubs.

« La situation génère beaucoup d’incompréhensions, a reconnu Jérémy Gélin dans un entretien accordé à Ouest-France. Je ne dis pas que je devrais me retrouver au Real Madrid, mais je dois quand même pouvoir apporter mes qualités, mon vécu, pour aider dans un club structuré de L2 ou de bas de tableau de Ligue 1 ! » Sans équipe, le défenseur central capable d’évoluer au milieu de terrain a donc sollicité Rennes, son club formateur, pour continuer à s’entraîner sous les yeux d’Habib Beye.

Il y a un problème quelque part - Jérémy Gélin

« Quand j’entends Habib dire que je pourrais même servir dans un club comme Rennes, c’est qu’il y a un problème quelque part, s’étonne le joueur libre. C’est difficile à accepter, mais c’est aussi le foot d’aujourd’hui, très instable économiquement, même s’il ne faut pas non plus cacher tous les problèmes derrière ça. Il faut que les choses s’alignent pour que tout se débloque. J’ai eu des appels de clubs de L2, mais rien de vraiment concret. » Malgré les bons commentaires du coach rennais, le club breton ne semble pas disposé à lui offrir un contrat. Le mercato hivernal lui permettra peut-être de rebondir au moment où de nombreuses formations tenteront de combler les trous dans leur effectif.