Un 4 janvier mouvementé ? Le Paris FC défie le PSG

Pour la première fois depuis 35 ans, la Ligue 1 connaîtra un derby parisien cette saison. Le Paris FC se mesurera au Paris Saint-Germain avec un match aller le 4 janvier prochain. Une date déjà cochée par les joueurs du PFC.

Le Paris Saint-Germain sortira de son isolement cette saison. Après 35 années à être l'unique club de la capitale en Ligue 1, le champion d'Europe va pouvoir jouer un derby intra-muros. Le Paris FC sera au programme du PSG pour la double confrontation la plus courte d'Europe en terme de distance. Quelques centaines de mètres seulement séparent le Parc des Princes du Stade Jean-Bouin, occupé par le PFC. De quoi attiser la curiosité des observateurs même si l'écart sportif semble insurmontable à ce stade.

Le Paris FC est déjà prêt pour le derby

Le PSG est le meilleur club d'Europe, enchaînant les démonstrations en Ligue des champions . Surtout, il est intouchable en France sur le plan financier. Malgré son rachat par la famille Arnault et l'apport de Red Bull, le Paris FC n'a pas fait de folies au mercato. C'est un promu modeste, capitalisant beaucoup sur l'équipe montée de Ligue 2. Cet été, le PFC était très loin d'égaler les débuts fracassants de QSI en 2011 avec des transferts retentissants. De quoi craindre un derby à sens unique ? Les joueurs du Paris FC n'ont aucune appréhension en tout cas.

Au contraire, ils attendent avec impatience de se frotter aux stars parisiennes. C'est ce qu'a révélé Jean-Philippe Krasso au site Afrik-Foot. « (Vous préparez déjà le derby face au PSG ?) Nous l’avons tous coché juste après avoir reçu le calendrier de la Ligue 1. Je peux même vous dire la date, ce sera le 4 janvier », a admis l'attaquant ivoirien. Le Paris Saint-Germain est prévenu, il ne faudra pas prendre de haut le jeune voisin. C'est d'autant plus le cas que le match aller aura lieu juste après la trêve hivernale dans un mois de janvier dense avec deux matchs de Ligue des champions notamment.