Tel rêve des Bleus, le coup de folie du Paris FC

Paris FC11 janv. , 22:30
parHadrien Rivayrand
Le Paris FC est ambitieux cet hiver sur le marché des transferts. Le club de la capitale a des moyens XXL et compte bien s'en servir pour se renforcer en attaque.
Le PFC savait que cette saison de Ligue 1 serait compliquée mais sans doute pas autant. Les nouveaux actionnaires du club parisien ont mis les moyens l'été dernier pour renforcer grandement l'effectif francilien. Mais voilà, le championnat de France est exigeant et des retouches sont encore à faire. Le Paris FC veut notamment s'attacher les services d'un attaquant fiable afin de valider son maintien dans l'élite le plus rapidement possible. Les pensionnaires de Jean Bouin pourraient bien finir par trouver la perle rare du côté de Tottenham...

Tel, un avenir crédible à Paris ? 

Selon les informations de Fabrizio Romano, le Paris FC fait effectivement partie des clubs intéressés par un prêt de Mathys Tel. Plusieurs approches ont déjà été effectuées pour recruter l’ancien joueur du Bayern Munich, qui souhaite bénéficier de davantage de temps de jeu. De son côté, Tottenham insiste sur son intention de conserver Tel. Il faudra donc que le club parisien se montre particulièrement convaincant, l’attaquant français ayant pour objectif de participer à la prochaine Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France et voulant se donner toutes les chances d’y parvenir.
M. Tel

M. Tel

FranceFrance Âge 20 Attaquant

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs14
Buts3
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
En signant en France et surtout au Paris FC, Mathys Tel pourrait bénéficier des meilleures conditions pour s’épanouir. Avec un statut de titulaire et un projet ambitieux, le joueur de 20 ans aura à cœur de saisir sa chance. D’après RMC, l’AS Roma et Villarreal sont également intéressés par un prêt de Mathys Tel. Le natif de Sarcelles a disputé 19 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec Tottenham, pour seulement 3 buts inscrits. Un bilan trop léger pour espérer être pleinement satisfait et figurer dans les débats en équipe de France.
