Avant Paris FC-OL, les trois tours du magicien Kombouaré dévoilés

Antoine Kombouaré a bien démarré son opération pompier de service au Paris FC. Le Kanak mise sur la rigueur, sur et en dehors du terrain, pour sauver le promu parisien. Certaines de ses consignes sont toutefois curieuses.

Habitué à sauver le FC Nantes depuis plusieurs années, Antoine Kombouaré met ses compétences au service du Paris FC cette saison. Malgré des investissements colossaux au mercato, le promu parisien flirte avec la zone rouge et déçoit énormément. S'il n'est pas réputé pour offrir un jeu léché avec ses équipes, Kombouaré apprécie la discipline et la solidarité collective. Des atouts intéressants pour une équipe en difficulté, notamment défensivement. Très friable derrière, le Paris FC a battu Nice sans encaisser de but pour la première du Kanak dimanche dernier.

Président et téléphone mis à l'écart

La rigueur de l'ancien entraîneur du PSG s'exprime aussi hors des matchs. Il n'a pas hésité à écarter plusieurs cadres du vestiaire dès son arrivée : Maxime Lopez, Willem Geubbels et Timothée Kolodziejczak notamment. Il a aussi édicté de nouvelles règles pour la vie du vestiaire parisien. Le journal L'Equipe a révélé les trois mesures principales d'Antoine Kombouaré au Paris FC. La première n'a rien de surprenant et concerne les séances d'entraînement. Celles-ci sont plus longues et plus intenses.

La deuxième gênera un peu plus les joueurs parisiens puisque l'usage du téléphone portable est attaqué. Le groupe entier, staff compris, n'a plus le droit de l'utiliser dans le vestiaire et en salle d'échauffement. Enfin, Antoine Kombouaré veut une plus grande intimité avec son équipe. Les causeries d'avant-match sont réservées uniquement aux joueurs convoqués. Les blessés, les suspendus et surtout le président du PFC Pierre Ferracci n'y sont pas autorisés. Une manière de garder ses hommes concentrés et sérieux pour les 10 matchs à venir, à commencer par le déplacement à Lyon ce dimanche.