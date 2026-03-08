ICONSPORT_360725_0329
Antoine Kombouaré

Avant Paris FC-OL, les trois tours du magicien Kombouaré dévoilés

Paris FC08 mars , 14:00
parMehdi Lunay
0
Antoine Kombouaré a bien démarré son opération pompier de service au Paris FC. Le Kanak mise sur la rigueur, sur et en dehors du terrain, pour sauver le promu parisien. Certaines de ses consignes sont toutefois curieuses.
Habitué à sauver le FC Nantes depuis plusieurs années, Antoine Kombouaré met ses compétences au service du Paris FC cette saison. Malgré des investissements colossaux au mercato, le promu parisien flirte avec la zone rouge et déçoit énormément. S'il n'est pas réputé pour offrir un jeu léché avec ses équipes, Kombouaré apprécie la discipline et la solidarité collective. Des atouts intéressants pour une équipe en difficulté, notamment défensivement. Très friable derrière, le Paris FC a battu Nice sans encaisser de but pour la première du Kanak dimanche dernier.

Président et téléphone mis à l'écart

La rigueur de l'ancien entraîneur du PSG s'exprime aussi hors des matchs. Il n'a pas hésité à écarter plusieurs cadres du vestiaire dès son arrivée : Maxime Lopez, Willem Geubbels et Timothée Kolodziejczak notamment. Il a aussi édicté de nouvelles règles pour la vie du vestiaire parisien. Le journal L'Equipe a révélé les trois mesures principales d'Antoine Kombouaré au Paris FC. La première n'a rien de surprenant et concerne les séances d'entraînement. Celles-ci sont plus longues et plus intenses.
La deuxième gênera un peu plus les joueurs parisiens puisque l'usage du téléphone portable est attaqué. Le groupe entier, staff compris, n'a plus le droit de l'utiliser dans le vestiaire et en salle d'échauffement. Enfin, Antoine Kombouaré veut une plus grande intimité avec son équipe. Les causeries d'avant-match sont réservées uniquement aux joueurs convoqués. Les blessés, les suspendus et surtout le président du PFC Pierre Ferracci n'y sont pas autorisés. Une manière de garder ses hommes concentrés et sérieux pour les 10 matchs à venir, à commencer par le déplacement à Lyon ce dimanche.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361004_0079
OM

20 ME pour lui, l'OM abandonne direct

ICONSPORT_361341_0132
Ligue 1

L1 : Lens lamine Metz et revient à 1 point du PSG

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 25e journée

ICONSPORT_276320_0002
Ligue 1

Nice - Rennes : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Fil Info

08 mars , 17:00
20 ME pour lui, l'OM abandonne direct
08 mars , 16:56
L1 : Lens lamine Metz et revient à 1 point du PSG
08 mars , 16:56
L1 : Programme TV et résultats de la 25e journée
08 mars , 16:33
Nice - Rennes : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)
08 mars , 16:30
OL : Ce buteur à 5 ME va signer
08 mars , 16:00
Le point lunaire sur la situation au FC Nantes
08 mars , 15:30
OM : Greenwood donne enfin sa version des faits
08 mars , 15:00
OL : Un trophée mondial pour Michele Kang ?
08 mars , 14:30
PSG : Le mercato a tué Paris, Chelsea rigole déjà

Derniers commentaires

Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Dro Fernandez

Totalement d accord

L1 : Lens lamine Metz et revient à 1 point du PSG

Sage meilleur entraîneur de L1

Le PSG craint une bagarre générale contre Chelsea

Quand a ton équipe je n ai même pas envie de savoir ce qu elle a fait en LDC . tellement elle a été ridicule . je ne parle même pas de la ligue 1 et de la coupe de France

OL : Un trophée mondial pour Michele Kang ?

🍌

Le PSG craint une bagarre générale contre Chelsea

Kl revanche vous avez gagné 1 finale contre tte attente car vous étiez pas favori et vous vous êtes crues plus ke vous l'étiez é Chelsea vous a remis à votre place c tt é cette prouve la strict vérité de votre vrai niveau car vous avez eu la mansuétude de l'arbitrage contre Monaco aller kom retour

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading