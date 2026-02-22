ICONSPORT_261669_0067

Officiel : Kombouaré entraineur du Paris FC

Paris FC22 févr. , 18:19
parGuillaume Conte
Pour aller chercher un maintien de plus en plus en danger, le Paris FC a décidé de nommer Antoine Kombouaré. L’ancien entraîneur de Valenciennes, du PSG et de Nantes a été nommé officiellement à la tête de l’équipe parisienne ce dimanche, et entrera en fonction dès lundi à l’entrainement.
« Fort d’une solide expérience acquise au plus haut niveau, Antoine Kombouaré s’est distingué par son engagement et sa capacité à structurer ses équipes et à les rendre compétitives dans des environnements exigeants. Ses fortes valeurs et son sens du collectif s’inscrivent dans la trajectoire fixée par le Paris FC, qui entend poursuivre sa progression au plus haut niveau », a fait savoir le club promu, qui a rendu hommage à son ancien entraineur Stéphane Gilli, présent au club depuis trois ans.
Derniers commentaires

OM : La première recrue signée Beye en approche

Dès le mois d'août te concernant...

OM : La première recrue signée Beye en approche

personne ne sait si il sera encore le coach, personne ne sait ce que le joueur veut faire, mais on commence a balancer des conneries des le mois mars......

Strasbourg - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Toi aussi.

Strasbourg - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ok bon match

Strasbourg - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Un match à tensions, si on reprend dans les mêmes standards que l'aller.. Dommage on a toujours pas Moreira, ça va manquer de jeu sur les ailes, mais au moins Endrick est de retour 🙏 Bon match !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Monaco
3423104938362
8
Lorient
32238873236-4
9
Strasbourg
312294936297
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

