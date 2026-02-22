Officiel : Kombouaré entraineur du Paris FC

Pour aller chercher un maintien de plus en plus en danger, le Paris FC a décidé de nommer Antoine Kombouaré. L’ancien entraîneur de Valenciennes, du PSG et de Nantes a été nommé officiellement à la tête de l’équipe parisienne ce dimanche, et entrera en fonction dès lundi à l’entrainement.

« Fort d’une solide expérience acquise au plus haut niveau, Antoine Kombouaré s’est distingué par son engagement et sa capacité à structurer ses équipes et à les rendre compétitives dans des environnements exigeants. Ses fortes valeurs et son sens du collectif s’inscrivent dans la trajectoire fixée par le Paris FC, qui entend poursuivre sa progression au plus haut niveau », a fait savoir le club promu, qui a rendu hommage à son ancien entraineur Stéphane Gilli, présent au club depuis trois ans.