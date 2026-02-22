L1 : Nantes n'est pas mort, Lille se rassure

23e journée de Ligue 1

Angers - LOSC : 0-1

Nantes - Le Havre : 2-0

Nice - Lorient : 3-3

Ce dimanche en Ligue 1, le FC Nantes a affiché un joli visage face au Havre lors d’un match crucial dans la lutte pour le maintien. Les Canaris se sont imposés 2-0 contre les Normands.

Le FC Nantes n’est pas mort et a pris un réel plaisir à le démontrer ce dimanche à la Beaujoire face au Havre. Les Canaris voulaient absolument l’emporter pour continuer à croire en leur maintien. Si tout n’a pas été parfait, Nantes a eu la réussite nécessaire pour ouvrir le score dès la 3ᵉ minute grâce à un but contre son camp de Yanis Zouaoui. À la demi-heure de jeu, les hommes de Ahmed Kantari ont fait le break sur un penalty transformé par Ignatius Ganago.

Au cours du second acte, le score ne bougera pas, permettant à Nantes de partir avec une belle victoire. Au classement, les Canaris occupent la 17ᵉ place avec 17 points, soit autant qu’Auxerre, barragiste. De son côté, Le Havre est 13ᵉ avec 26 points.

Dans les autres rencontres du jour, Nice s'est fait rejoindre dans le bout du temps additionnel par Lorient alors que les Aiglons gagnaient 3 buts à 1 à la 59e minute de jeu. L’OGCN ne s'en sort pas et pointe à la 14ᵉ avec 24 points, tandis que Lorient est 8ᵉ avec 32 points.

Enfin, Lille a mis fin à sa mauvaise dynamique en allant battre Angers sur ses terres. Olivier Giroud a inscrit le seul but du match sur penalty dans le temps additionnel de la première période. Les Dogues sont 5ᵉ avec 37 points, soit trois de moins que le 4ᵉ, l’OM. Angers occupe la 12ᵉ place avec 29 points.