PL : Arsenal lamine Tottenham dans le derby

Premier League22 févr. , 19:37
parHadrien Rivayrand
0
27e journée de Premier League
Tottenham Stadium
Arsenal bat Tottenham : 4 buts à 1
But pour Tottenham : Kolo Muani (34e)
Buts pour Arsenal : Eze (32e et 61e) et Gyokeres (47e et 90e+4)

Premier League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Arsenal
61281873562135
2
M. City
56271755562531
3
Aston Villa
51271566382810
4
Chelsea
45271296483117
5
M. United
45261295473710
Tout afficher
0
Derniers commentaires

OM : La première recrue signée Beye en approche

Dès le mois d'août te concernant...

OM : La première recrue signée Beye en approche

personne ne sait si il sera encore le coach, personne ne sait ce que le joueur veut faire, mais on commence a balancer des conneries des le mois mars......

Strasbourg - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Toi aussi.

Strasbourg - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ok bon match

Strasbourg - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Un match à tensions, si on reprend dans les mêmes standards que l'aller.. Dommage on a toujours pas Moreira, ça va manquer de jeu sur les ailes, mais au moins Endrick est de retour 🙏 Bon match !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Monaco
3423104938362
8
Lorient
32238873236-4
9
Strasbourg
312294936297
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

