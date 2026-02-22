ICONSPORT_342826_0287

OL : 50 ME pour Sulc, ils stoppent le délire

L'OL tient la révélation de l'année avec Pavel Sulc, qui ne s'arrête pas de marquer. Au point de provoquer de vifs intérêts venus d'Angleterre.
Plus que jamais, la Premier League à un oeil sur la Ligue 1. Chaque équipe à un ancien pensionnaire du championnat de France dans ses rangs, et les joueurs arrivés de l’hexagone se distinguent assez bien en général. La belle forme de l’Olympique Lyonnais donne en tout cas des idées à plusieurs formations anglaises.
Ce week-end, le Daily Mail confirme le vif intérêt de nombreuses formations pour Pavel Sulc, la surprise offensive de l’OL. Son sens du but et sa combativité, en plus de son look à l’ancienne, en font le chouchou des supporters lyonnais en ce début de saison, où sa célébration fait un tabac. Le tarif de 50 millions d’euros a été évoqué, et ce n’est pas un prix qui fait peur à certains clubs. Notamment Aston Villa, qui a les poches pleines et de grosses ambitions.

Aston Villa adore la Ligue 1, mais il y a des limites

Mais si les Villans comptent dans leurs rangs de nombreux anciens joueurs de Ligue 1 comme Marco Bizot, Lucas Digne, Amadou Onana, Boubacar Kamara et Youri Tielemans, la hype Pavel Sulc n’a pas atteint Birmingham. Les supporters d’Aston Villa ont réagi à la perspective de mettre une si grosse somme sur un joueur qui n’a pas encore confirmé au plus haut niveau.
« Doucement, avec les joueurs qui font six bons mois », « S’il signe dans un grand club, il va passer son temps sur le banc de touche », « il ne faut pas l’acheter à ce prix, il vaut trois fois moins cher », « ce sont juste des rumeurs, personne ne va mettre 50 ME sur lui », ont lancé les suiveurs d’Aston Villa, pour qui leur club ne doit pas servir à faire monter les enchères sur le joueur tchèque.
En tout cas, pour le moment, l’OL compte surtout profiter pleinement de ses services, et n’a pas spécialement comme intention de le vendre cet été. Ce sera forcément à voir selon les montants proposés.
P. Šulc

P. Šulc

Czech RepublicRépublique tchèque Âge 25 Milieu

1
