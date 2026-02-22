Strasbourg - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

23e journée de Ligue 1 :

La compo de Strasbourg : Penders - Guéla Doué, Omobamidele, Doukouré, Chilwell - El Mourabet, Barco - Diego Moreira, Enciso, Godo - Panichelli.

La compo de l’Olympique Lyonnais : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Kluivert - Tessmann, Morton, Tolisso - Endrick, Sulc, Abner.