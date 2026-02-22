OM : La première recrue signée Beye en approche

L’OM a déjà quelques idées en tête pour se renforcer l’été prochain sur le marché des transferts. Parmi elles figure Hicham Boudaoui, milieu de terrain de l’OGC Nice.

L’Olympique de Marseille traverse une période compliquée et Habib Beye va rapidement devoir trouver la bonne formule. La récente défaite à Brest en Ligue 1 a plongé les Phocéens un peu plus dans la crise.

L’ancien entraîneur du Stade Rennais vient tout juste d’arriver, mais il sait que son crédit n’est pas illimité. Sous contrat jusqu’en 2027, Habib Beye espère s’inscrire dans la durée sur la Canebière. Il a déjà quelques idées pour renforcer l’ OM lors de la prochaine intersaison. L’ancien défenseur phocéen pourrait d’ailleurs trouver son bonheur du côté de l’OGC Nice.

Boudaoui, un coup parfait pour l'OM ?

Selon les informations de Maghreb Foot, Hicham Boudaoui aurait récemment pris la décision de quitter les Aiglons. L’international algérien souhaite découvrir un nouveau projet et relancer sa dynamique.

L’OM s’intéresse de près au profil de Boudaoui, qui partage d’ailleurs la même agence, Classico, que Habib Beye. Un élément qui pourrait faciliter l’arrivée du natif de Béchar s’il parvient à trouver un accord avec l’Olympique de Marseille.

Encore sous contrat avec Nice jusqu’en juin 2027, Hicham Boudaoui est estimé à environ 10 millions d’euros.

Il pourrait représenter une belle opportunité de marché pour l’OM, surtout pour un Habib Beye qui va devoir progressivement imposer sa patte sur l’effectif phocéen. Hicham Boudaoui connaît déjà très bien la Ligue 1 et dispose de toutes les qualités pour s’épanouir dans la cité phocéenne, tant sur le plan technique que sur celui de l’expérience qu’il pourrait apporter au groupe.