Le Paris FC va faire un gros achat, l'ASSE est concernée

ASSE31 oct. , 13:20
parNathan Hanini
Avec 11 points en dix journées, le Paris FC s’est donné un petit matelas sur la zone rouge. Mais le club parisien veut se renforcer cet hiver afin d’éviter de se faire peur. Il cherche un numéro neuf et Lucas Stassin pourrait être le choix numéro un.
Le Paris FC s’est offert un scénario fou ce mercredi face à l’Olympique Lyonnais. Le club de la capitale est revenu à trois buts partout pour gratter le point du match nul. Quelques jours après la défaite à Nantes, les hommes de Stéphane Gilli se sont remobilisés. Mais le technicien francilien continue de déplorer le manque de créativité offensive de son équipe. À l’approche du mercato hivernal, le jeune promu démarre ses recherches pour se renforcer et tenter d’obtenir un maintien sans trembler pour le retour en Ligue 1.

Le Paris FC n’abandonne pas Stassin

« On arrive à amener le ballon jusqu’aux 25 mètres, mais ensuite, on manque de justesse, » déplorait Stéphane Gilli après la défaite face à Nantes. Dans cette optique, le Paris FC est en quête d’un attaquant de pointe sur le marché. Cet été, le club francilien a fait le forcing pour tenter d’arracher Lucas Stassin à l’AS Saint-Etienne. Mais les Verts ont réussi à conserver le Belge pour remonter au plus vite dans l’élite du football français.
Mais le jeune promu ne lâche pas l’affaire. L'Equipe précise que le Paris FC n’abandonne pas la piste Stassin cet hiver. Le directeur sportif du club Marco Neppe a débuté les recherches. Pour rappel, Saint-Etienne avait refusé une offre de 26 millions d’euros pour le Belge l’été dernier. Désireux de jouer en première division en vue de la Coupe du monde 2026, Lucas Stassin pourrait faire le forcing pour quitter le Forez dès l’hiver. Le quotidien sportif précise également que le Paris FC recherche un milieu de terrain d’expérience en plus. Les grandes manœuvres vont débuter pour le promu parisien.  
Paris

Paris

Ligue 1 #12
N
D
D
V
N
Ligue 1
Ligue 1
Matchs10
V
Victoire3
M
Match nul2
D
Défaite5
Buts Marqués17
Buts Encaissés20

Matchs Récents

Tout afficher
29 octobre 2025 à 21:05
Ligue 1
ParisParis
3
3
Match terminé
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
24 octobre 2025 à 20:45
Ligue 1
ParisParis
1
2
Match terminé
NantesNantes

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
I. Kebbal
10.

I. Kebbal

FRAFRA Âge 27 Milieu
Matchs10
Buts5
Passes décisives4
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
M. Simon
27.

M. Simon

NGANGA Âge 30 Attaquant
Matchs10
Buts2
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Pas sur qu'il ait tort dans le dernier paragraphe Paris est cité 5 fois « Je ne pense pas que ce soit flatteur. Alors ce classement et ces écarts confirment une tendance. Quand le Paris Saint-Germain n’est pas au rendez-vous personne n’arrive à en profiter. Paris n’a pas eu de préparation, Paris a eu une ribambelle de blessés, Paris fait énormément tourner et est en tête du championnat de France. Le monstre de notre Ligue 1 qu’est le Paris Saint-Germain est une bête blessée.

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Ça n’a rien à voir avec le Pgégé …😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Quand ils dominent trop la L1 est faible et quand c'est serré la ligue 1 est faible....

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Foutre01 quoi 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Bien sûr que ça indique la faiblesse de la FarmersLigue. Quand un troupeau supposé européen se fait remonter de 3 buts ou qu’un autre qui mène à 20mn de la fin et se fait rattraper alors oui , ça prouve simplement que le niveau des suiveurs est faible… 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

