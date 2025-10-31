Le Paris FC va faire un gros achat, l'ASSE est concernée

Avec 11 points en dix journées, le Paris FC s’est donné un petit matelas sur la zone rouge. Mais le club parisien veut se renforcer cet hiver afin d’éviter de se faire peur. Il cherche un numéro neuf et Lucas Stassin pourrait être le choix numéro un.

Le Paris FC s’est offert un scénario fou ce mercredi face à l’Olympique Lyonnais. Le club de la capitale est revenu à trois buts partout pour gratter le point du match nul. Quelques jours après la défaite à Nantes, les hommes de Stéphane Gilli se sont remobilisés. Mais le technicien francilien continue de déplorer le manque de créativité offensive de son équipe. À l’approche du mercato hivernal, le jeune promu démarre ses recherches pour se renforcer et tenter d’obtenir un maintien sans trembler pour le retour en Ligue 1.

Le Paris FC n’abandonne pas Stassin

« On arrive à amener le ballon jusqu’aux 25 mètres, mais ensuite, on manque de justesse, » déplorait Stéphane Gilli après la défaite face à Nantes. Dans cette optique, le Paris FC est en quête d’un attaquant de pointe sur le marché. Cet été, le club francilien a fait le forcing pour tenter d’arracher Lucas Stassin à l’AS Saint-Etienne. Mais les Verts ont réussi à conserver le Belge pour remonter au plus vite dans l’élite du football français.

Mais le jeune promu ne lâche pas l’affaire. L'Equipe précise que le Paris FC n’abandonne pas la piste Stassin cet hiver. Le directeur sportif du club Marco Neppe a débuté les recherches. Pour rappel, Saint-Etienne avait refusé une offre de 26 millions d’euros pour le Belge l’été dernier. Désireux de jouer en première division en vue de la Coupe du monde 2026, Lucas Stassin pourrait faire le forcing pour quitter le Forez dès l’hiver. Le quotidien sportif précise également que le Paris FC recherche un milieu de terrain d’expérience en plus. Les grandes manœuvres vont débuter pour le promu parisien.